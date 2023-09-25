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Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2023
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12:42 25.09.2023 (обновлено: 13:07 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898470120.html
Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков
Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2023
Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков
Россия продолжит диалог с Арменией, включая премьер-министра страны Никола Пашиняна, но категорически не согласна с попытками обвинить в чем-то российских... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:42
2023-09-25T13:07
россия
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжит диалог с Арменией, включая премьер-министра страны Никола Пашиняна, но категорически не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев, они проявляют настоящий героизм в Карабахе, упрекать их в чем-то никто не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник."Во-первых, продолжается диалог, продолжается диалог на различных уровнях с Арменией, особенно в эти непростые дни. Вы знаете, совсем недавно был телефонный разговор у Путина с Пашиняном. Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Мы никогда с такими упреками не согласимся", - сказал Песков."Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном", - добавил Песков.Ранее Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.О перспективах пребывания миротворцев России в Карабахе пока вряд ли кто-то может сказать, Россия продолжает контакты с Баку, заявил Дмитрий Песков."Пока вряд ли это кто-то сможет сказать, потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что российские миротворцы оказывают содействие, а также присутствуют на переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и представителями азербайджанских властей.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898465510.html
https://ria.ru/20230925/pereselentsy-1898462013.html
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россия, армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Россия, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков

Песков: Россия не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия продолжит диалог с Арменией, включая премьер-министра страны Никола Пашиняна, но категорически не согласна с попытками обвинить в чем-то российских миротворцев, они проявляют настоящий героизм в Карабахе, упрекать их в чем-то никто не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник.
"Во-первых, продолжается диалог, продолжается диалог на различных уровнях с Арменией, особенно в эти непростые дни. Вы знаете, совсем недавно был телефонный разговор у Путина с Пашиняном. Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется. И упрекнуть миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может. Мы никогда с такими упреками не согласимся", - сказал Песков.
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"Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог и с армянской стороной, с Пашиняном", - добавил Песков.
Ранее Пашинян, признавший принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев.
О перспективах пребывания миротворцев России в Карабахе пока вряд ли кто-то может сказать, Россия продолжает контакты с Баку, заявил Дмитрий Песков.
«
"Пока вряд ли это кто-то сможет сказать, потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что российские миротворцы оказывают содействие, а также присутствуют на переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и представителями азербайджанских властей.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
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