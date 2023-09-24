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Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово - РИА Новости, 24.09.2023
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово
Президент Сербии Александр Вучич утром в понедельник проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:23
2023-09-24T23:23
2023-09-24T23:23
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александр вучич
александр боцан-харченко
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич утром в понедельник проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения в Косово и Метохии, сообщила администрация главы государства.Вучич заявил в обращении вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. По его словам, совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию и выступят с решениями в предстоящие дни."Президент Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 сентября 2023 года, в 9.00 (10.00 мск) в здании генерального секретариата президента республики", - сообщила администрация сербского лидера.Вучич в воскресенье призвал международное сообщество помочь формированию сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html
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в мире, россия, косово, сербия, здоровье - общество, александр вучич, александр боцан-харченко
В мире, Россия, Косово, Сербия, Здоровье - Общество, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово
Вучич планирует провести встречу с послом России на фоне обострения в Косово