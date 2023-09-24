https://ria.ru/20230924/uchenye-1898277990.html

В РУДН сообщили о возвращении ученых, которым отказали во въезде в Молдавию

В РУДН сообщили о возвращении ученых, которым отказали во въезде в Молдавию - РИА Новости, 24.09.2023

В РУДН сообщили о возвращении ученых, которым отказали во въезде в Молдавию

Ученые-русисты, которым отказали во въезде в Молдавию, вернулись домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета дружбы народов. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T03:55

2023-09-24T03:55

2023-09-24T03:55

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ученые-русисты, которым отказали во въезде в Молдавию, вернулись домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского университета дружбы народов. Ранее в пресс-службе молдавской погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из России и Центральной Азии не пустили в Молдавию наравне с другими иностранцами на основании анализа рисков и данных, полученных от службы информации и безопасности. "Из Стамбула ученые самостоятельно вылетели в родные города", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что после отказа учёным во въезде в Молдавию у 21 члена конференции были изъяты паспорта без объяснения причин и обстоятельств, более полутора суток их держали в зоне ожидания аэропорта, после чего они были депортированы в Стамбул, где им вернули паспорта - в документах была отметка "Не доказана цель визита". Среди исследователей русского языка и литературы, которых депортировали, были ученые из Белоруссии (два человека), России (4), Таджикистана (3), Казахстана (2), Киргизии (5) и Узбекистана (5), среди них – шесть докторов наук, добавили в РУДН. Международная конференция "Русский язык как основа межнационального мира" проводилась по плану мероприятий исполкома СНГ на 2023 год при поддержке Минобрнауки РФ и МАПРЯЛ – международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, в соорганизаторах – Российский университет дружбы народов и Приднестровский государственный университет, на базе которого проходила конференция, пояснили в РУДН. "Русисты из РУДН должны были выступить с темами: применение цифровых ресурсов на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному: опыт института русского языка РУДН имени Лумумбы; языковой аспект маркетинга в лингвокультурологическом освещении; русская литература в XXI веке: традиции и новаторство", - заключили в пресс-службе. В МИД РФ ранее заявляли, что Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдавию официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ.

https://ria.ru/20230920/moldavia-1897641778.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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рудн, снг, россия, молдавия, стамбул