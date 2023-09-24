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Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе - РИА Новости, 24.09.2023
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14:42 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/putin-1898326391.html
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе - РИА Новости, 24.09.2023
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:42
2023-09-24T14:42
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
павел зарубин
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем телеграмм-канале. Ожидается, что президент проведет совещания с кабинетом министров РФ, с членами Совета безопасности. Кроме того, запланированы международные контакты. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, павел зарубин, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Госдума РФ
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе

Путин на следующей неделе встретится с главами регионов и членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем телеграмм-канале.
Ожидается, что президент проведет совещания с кабинетом министров РФ, с членами Совета безопасности. Кроме того, запланированы международные контакты.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинПавел ЗарубинГосдума РФ
 
 
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