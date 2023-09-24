https://ria.ru/20230924/putin-1898326391.html

Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе

Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе - РИА Новости, 24.09.2023

Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:42

2023-09-24T14:42

2023-09-24T14:42

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

павел зарубин

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем телеграмм-канале. Ожидается, что президент проведет совещания с кабинетом министров РФ, с членами Совета безопасности. Кроме того, запланированы международные контакты. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230924/tsik-1898271393.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, павел зарубин, госдума рф