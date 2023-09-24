https://ria.ru/20230924/putin-1898326391.html
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе - РИА Новости, 24.09.2023
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:42
2023-09-24T14:42
2023-09-24T14:42
политика
россия
донецкая народная республика
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владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с избранными главами регионов РФ, которые участвовали в прошедшем Едином дне голосования, сообщил журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в своем телеграмм-канале. Ожидается, что президент проведет совещания с кабинетом министров РФ, с членами Совета безопасности. Кроме того, запланированы международные контакты. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые прошли выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230924/tsik-1898271393.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, павел зарубин, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Госдума РФ
Путин встретится с избранными главами регионов на следующей неделе
Путин на следующей неделе встретится с главами регионов и членами Совбеза