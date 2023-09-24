https://ria.ru/20230924/natsbezopasnost-1898380660.html
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии - РИА Новости, 24.09.2023
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии
Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию в свете обострения в Косово и Метохии и выступят с решениями в предстоящие... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:35
2023-09-24T21:35
2023-09-24T21:56
в мире
сербия
косово
здоровье - общество
александр вучич
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БЕЛГРАД, 24 сен – РИА Новости. Совет нацбезопасности Сербии и руководство страны внимательно рассмотрят ситуацию в свете обострения в Косово и Метохии и выступят с решениями в предстоящие дни, заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены."Мы, как и весь день сегодня, проведем заседание совета национальной безопасности используем свое терпение, ответственность и решения будем принимать внимательно, детально и основательно подготовим решения, и с ними выйдем к нашим гражданам и народу в Косово и Метохии в предстоящие дни", - заявил Вучич."Знаю, чего бы люди больше всего хотели в гневе. Но моя просьба всем быть достаточно разумными, чтобы мы были те, кто принимает решения, а не кто-то другой, и не события, какими бы больными и тяжелыми они не были", - указал сербский лидер.Он также призвал международное сообщество помочь формированию Сообщества сербских общин с полицейскими сербской национальности на севере Косово и Метохии, чтобы избежать столкновений в дальнейшем.
https://ria.ru/20230924/kosovo-1898346729.html
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в мире, сербия, косово, здоровье - общество, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, Здоровье - Общество, Александр Вучич
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии после стычек в Косово