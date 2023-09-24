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Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор, считает МИД Армении

Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор, считает МИД Армении - РИА Новости, 24.09.2023

Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор, считает МИД Армении

Очередной целью Баку может стать навязывание Еревану экстерриториального коридора через территорию Армении, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, выступая РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T03:06

2023-09-24T03:06

2023-09-24T08:58

армения

азербайджан

баку

арарат мирзоян

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Очередной целью Баку может стать навязывание Еревану экстерриториального коридора через территорию Армении, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Созданная ими риторика, наряду с применением Азербайджаном силы как против Республики Армения, так и народа Нагорного Карабаха, указывает на то, что следующей целью может стать навязывание Армении экстерриториального коридора (связывающего Азербайджан с его Нахичеванской автономной республикой), который пройдет по территории Армении, но будет вне нашего контроля", — сказал министр.По его словам, так называемая "коридорная логика", продвигаемая Баку и его "скрытыми и открытыми спонсорами", направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, оправдание территориальных претензий.Мирзоян назвал такую ситуацию неприемлемой. По его словам, несмотря на все вызовы, Армения продолжает участвовать в переговорах по урегулированию отношений и установлению прочного мира."Уважение территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ, устранение коренных причин конфликта, а именно решение проблем с обеспечением прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, являются основой прочного мира", — добавил министр.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористические мероприятия локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах, в ста километрах к северо-востоку от Степанакерта, прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Никаких заявлений по ее итогам не последовало.

https://ria.ru/20230924/karabakh-1898273774.html

https://ria.ru/20230923/karabakh-1898228819.html

https://ria.ru/20230924/obvinenie-1898276558.html

армения

азербайджан

баку

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армения, азербайджан, баку, арарат мирзоян, ильхам алиев, никол пашинян, в мире, ситуация в нагорном карабахе, оон