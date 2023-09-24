https://ria.ru/20230924/kitay-1898089686.html

"Даже мертвый опасен". Какую загадку оставил первый император Китая

"Даже мертвый опасен". Какую загадку оставил первый император Китая - РИА Новости, 24.09.2023

"Даже мертвый опасен". Какую загадку оставил первый император Китая

Мавзолей знаменитого Цинь Шихуанди обнаружили почти полвека назад. За это время в нем изучили каждый уголок, не тронули только гроб правителя. Вскрывать не... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:11

религия

китай

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Мавзолей знаменитого Цинь Шихуанди обнаружили почти полвека назад. За это время в нем изучили каждый уголок, не тронули только гроб правителя. Вскрывать не решаются до сих пор — и на то есть причина.Великий комбинаторВесной 1974-го фермер Ян Чжифа вместе с пятью братьями начал рыть новый колодец недалеко от горы Лишань (северо-восточная провинция Шэньси). Почти сразу лопаты врезались во что-то твердое.Голова, туловище — и вскоре из-под земли появилась глиняная статуя в натуральную величину. Рядом с ней — наконечники стрел, черепки посуды, терракотовые кирпичи. В общей сложности копатели собрали две повозки с разными древностями. Из этого Ян Чжифа решил извлечь выгоду — продал. Но за всю поклажу получил лишь десять юаней.Недовольный фермер даже не подозревал, что для науки сделанное им открытие — бесценно. В том же году археологи приступили к раскопкам у вершины Лишань. Слой за слоем они поднимали на поверхность сотни новых артефактов.В 1979-м для всеобщего обозрения открыли первый участок: шесть тысяч глиняных фигур воинов, лошадей, колесниц. Сегодня они известны под названием Терракотовая армия. В ее задачи входит охранять покой легендарного императора Цинь Шихуанди.Именно его мавзолей обнаружил Ян Чжифа. В истории Китая Цинь Шихуанди занимает особое место. Родившись в 259 году до н. э. в семье правителя бедного княжества Чжао, Ин Чжэн (настоящее имя императора) милостью судьбы и благодаря своим амбициям возвысился до могущественного властелина.В тридцать лет, унаследовав трон отца, он поставил перед собой грандиозную задачу — объединить всю Поднебесную. И шел к цели ударными темпами: его войска покоряли соседние княжества одно за другим.В итоге через десять лет Ин Чжэн стал единоличным владыкой гигантского государства, образованного из семи враждовавших ранее царств. Разумеется, взял себе новое имя — Цинь Шихуанди. Дословно — "Великий император, основатель династии Цинь".Покончив с военными делами, правитель приступил к гражданским проблемам. Провел административную реформу: разделил страну на сорок округов, ослабив тем самым местную знать — своих недругов. Затем установил единую систему буквально всего и вся — от валюты до ширины телег. При нем унифицировали письменность: отныне каждый иероглиф имел строго один вариант написания.Чтобы окончательно разделаться с прошлым, Шихуанди приказал уничтожить все летописи и оставить лишь одну — ту, что вели в его родном княжестве.Все — на поиски бессмертияЕще один способ увековечить свое имя император видел в строительстве. Взойдя на трон, практически сразу же приступил к возведению монументальных дворцов и других сооружений.Так появилась идея Великой Китайской стены — единой системы укреплений вдоль северной границы, откуда совершали набеги воинственные гунны. Позже Шихуанди повелел рыть канал, чтобы соединить реки Сянцзян и Гуйцзян.Разумеется, грандиозное строительство потребовало колоссального количества ресурсов. В первую очередь человеческих — ежедневного труда сотен тысяч рабов. О числе погибших в ходе работ историки спорят до сих пор.С особым трепетом император приступил к реализации третьего проекта — собственного мавзолея. На это ушло более 30 лет. Но в результате получилась не просто усыпальница, а настоящий мини-город: здесь и дворцы, и сады, и казармы с конюшнями. Есть даже кладбища — для знатных вельмож и для строителей мавзолея.Шихуанди хотел, чтобы все, что окружало его при жизни, осталось с ним и после смерти. Во многом это объясняется своеобразным суеверием императора. Китайские хронисты сообщают, что правитель с ранних лет был одержим идеей бессмертия.Древнекитайский историк Сыма Цянь писал, что Шихуанди не выносил разговоров о "бренности человеческого бытия" и неоднократно поручал подданным найти снадобье, дарящее вечную жизнь.Шесть лет назад китайские археологи нашли тому документальное подтверждение — в провинции Хунань откопали коллекцию бамбуковых дощечек с различными указами монарха. Большинство как раз касалось эликсира бессмертия. Чиновникам и жителям Поднебесной надлежало собирать о нем сведения и незамедлительно передавать в столицу.Легенды не врутНо чудес не бывает: в 210 году до н. э. император скончался, так и не получив желаемого снадобья. Причиной, как считается, стало отравление пилюлями со ртутью. Шихуанди употреблял их по совету придворных алхимиков. Те полагали, что этот металл — непременный компонент эликсира.К слову, ртуть — причина, по которой специалисты до сих пор не могут попасть в погребальную камеру правителя. По свидетельствам Цяня, некогда монарху рассказали о далекой стране, где растут шелковые деревья и текут волшебные реки. Испивший из них не будет знать ни страдания, ни смерти.Древний историк утверждает, что в своей усыпальнице император воссоздал нечто подобное. Потолок украшен драгоценными камнями — символ звездного неба, пол — карта далекой страны, в центре — гроб Шихуанди.Но главное — это реки, которые, как свидетельствует Сыма Цянь, строители наполнили ртутью, памятуя о ее чудодейственных свойствах. В 2020-м исследователи косвенно подтвердили этот факт: замеры показали, что концентрация вещества в непосредственной близости от усыпальницы в разы выше допустимой нормы.Но любопытство все же берет верх. И ученые придумывают новые и новые способы, чтобы обойти древние ловушки. Например, предлагают использовать мюоны — субатомные частицы. Они действуют как сверхточные рентгеновские лучи — позволяют заглядывать внутрь структуры, не нарушая ее целостности. Однако инициатива пока не получила широкого признания. А значит, тайна гробницы великого Шихуанди пока остается нераскрытой.

https://ria.ru/20230819/tela-1890909142.html

китай

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

китай, аналитика - религия и мировоззрение