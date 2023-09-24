https://ria.ru/20230924/karabakh-1898273774.html

Глава МИД Армении вновь призвал развернуть в Карабахе миссию ООН

Глава МИД Армении вновь призвал развернуть в Карабахе миссию ООН - РИА Новости, 24.09.2023

Глава МИД Армении вновь призвал развернуть в Карабахе миссию ООН

Международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН для проведения мониторинга, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая на... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T01:56

2023-09-24T01:56

2023-09-24T01:56

нагорный карабах

азербайджан

баку

арарат мирзоян

оон

красный крест

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН для проведения мониторинга, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Мирзоян несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН призвал организацию "продемонстрировать свой авторитет" и принять такие меры, как: осудить возобновление боевых действий и удары по гражданским поселениям и инфраструктуре, потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву, немедленно направить в Нагорный Карабах миссию ООН. "Международное сообщество должно принять все меры для незамедлительного развертывания межучрежденческой миссии ООН в Нагорном Карабахе в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах. (Необходимо обеспечить) беспрепятственный доступ учреждений ООН и других международных организаций к Нагорному Карабаху - это императив", - сказал Мирзоян. Он также отметил необходимость полномасштабного добросовестного сотрудничества всех сторон с Международным комитетом Красного Креста, чтобы "решить проблему последствий военного нападения Азербайджана", в том числе проблемы выявления и передачи семьям тел погибших, освобождения военных заключенных и гражданских лиц, беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. "Азербайджан должен незамедлительно выполнить свое обязательство по обеспечению свободного передвижения через Лачинский коридор согласно решению Международного суда. Мы убеждены, что должны быть задействованы соответствующие механизмы для возвращения временно переселенных лиц, которые были изгнаны со своих территорий в ходе последних боевых действий. Это надо сделать согласно принципам мониторинга и контроля со стороны соответствующих учреждений ООН", - заявил армянский министр. Он добавил, что устойчивые, жизнеспособные международные механизмы могли бы предотвратить этнические чистки коренного населения Нагорного Карабаха. "Можно обеспечить диалог между представителями Нагорного Карабаха и официальным Баку. Кроме того, необходимо гарантировать, что не будут предприниматься действия, которые могут рассматриваться как наказание со стороны действующих властей Азербайджана", - заявил Мирзоян. По его словам, армянская сторона полагает, что международное сообщество должно потребовать вывода азербайджанских военных из гражданских поселений Нагорного Карабаха, чтобы избежать провокаций и эскалации насилия, от которого пострадает гражданское население. "Миротворческие силы ООН должны быть задействованы для сохранения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха", - заявил глава МИД. По мнению армянского министра, после того как ООН оказалась неспособной предотвратить геноцид в Руанде, организация создала механизм профилактики, чтобы такие преступления никогда не возникали. "Но сегодня мы подошли очень близко к еще одной неудаче организации… Заявление о том, что ООН якобы не присутствует на местах и не может проверить, что там происходит - всего лишь оправдание. ООН - универсальная организация, которая должна стоять на стороне массовых жертв по всему миру вне зависимости от статуса территории. Не следует делать такие безответственные заявления", - подчеркнул Мирзоян. Он выразил надежду, что международное сообщество, а именно ООН, продемонстрирует активную политическую волю осудить возобновление боевых действий, в ходе которых страдают гражданские лица и инфраструктуры. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230208/karabakh-1850445250.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

нагорный карабах

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