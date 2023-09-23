https://ria.ru/20230923/dzhonson-1898154811.html

Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу

Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу - РИА Новости, 23.09.2023

Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу

Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:23

2023-09-23T04:23

2023-09-23T04:23

ссср

германия

москва

владимир рогов

борис джонсон

дмитрий гордон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после его оценок Второй мировой войны пойти на переобучение в русскую школу, об этом сам Рогов заявил РИА Новости. Ранее Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (включен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну, в том числе с "украинской помощью". По его словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль потратил два года, убеждая США участвовать во Второй мировой войне, а до этого Британия "была почти в одиночку". "Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии. Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за школьную парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, даже в мировой историографии говорится, что вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражающихся против третьего рейха. "Если мы говорим о том, кто кому помогал и кто что делал, то все остальные участники антигитлеровской коалиции суммарно сделали вклад в три раза меньше, чем Советский Союз", - сказал Рогов. По его словам, именно советская армия смогла не только остановить фашистские войска в битве под Москвой, но и нанести им ключевые поражения, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, операция "Багратион", Висло-Одерская операция и битва за Берлин, в то время как западные союзники в самые ожесточенные годы войны занимали выжидательную позицию. "Сегодня Запад всячески пытается каким-либо образом принизить участие Советского Союза, как тогда называли большую Россию, во Второй мировой войне, но человек, знающий историю, прекрасно понимает, что слова Джонсона - это дикая ложь и вброс недоучки, рассчитанный на такую же аудиторию", - сказал Рогов.* физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230909/dzhonson-1895249414.html

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

ссср

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, германия, москва, владимир рогов, борис джонсон, дмитрий гордон, в мире