Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу
Рогов: Джонсону нужно переобучиться в русской школе в Запорожской области
© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после его оценок Второй мировой войны пойти на переобучение в русскую школу, об этом сам Рогов заявил РИА Новости.
Ранее Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (включен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну, в том числе с "украинской помощью". По его словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль потратил два года, убеждая США участвовать во Второй мировой войне, а до этого Британия "была почти в одиночку".
"Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии. Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за школьную парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково", - сказал Рогов РИА Новости.
"Если мы говорим о том, кто кому помогал и кто что делал, то все остальные участники антигитлеровской коалиции суммарно сделали вклад в три раза меньше, чем Советский Союз", - сказал Рогов.
По его словам, именно советская армия смогла не только остановить фашистские войска в битве под Москвой, но и нанести им ключевые поражения, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, операция "Багратион", Висло-Одерская операция и битва за Берлин, в то время как западные союзники в самые ожесточенные годы войны занимали выжидательную позицию. "Сегодня Запад всячески пытается каким-либо образом принизить участие Советского Союза, как тогда называли большую Россию, во Второй мировой войне, но человек, знающий историю, прекрасно понимает, что слова Джонсона - это дикая ложь и вброс недоучки, рассчитанный на такую же аудиторию", - сказал Рогов.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента