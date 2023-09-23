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Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу - РИА Новости, 23.09.2023
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04:23 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/dzhonson-1898154811.html
Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу
Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу - РИА Новости, 23.09.2023
Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу
Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:23
2023-09-23T04:23
ссср
германия
москва
владимир рогов
борис джонсон
дмитрий гордон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после его оценок Второй мировой войны пойти на переобучение в русскую школу, об этом сам Рогов заявил РИА Новости. Ранее Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (включен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну, в том числе с "украинской помощью". По его словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль потратил два года, убеждая США участвовать во Второй мировой войне, а до этого Британия "была почти в одиночку". "Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии. Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за школьную парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, даже в мировой историографии говорится, что вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражающихся против третьего рейха. "Если мы говорим о том, кто кому помогал и кто что делал, то все остальные участники антигитлеровской коалиции суммарно сделали вклад в три раза меньше, чем Советский Союз", - сказал Рогов. По его словам, именно советская армия смогла не только остановить фашистские войска в битве под Москвой, но и нанести им ключевые поражения, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, операция "Багратион", Висло-Одерская операция и битва за Берлин, в то время как западные союзники в самые ожесточенные годы войны занимали выжидательную позицию. "Сегодня Запад всячески пытается каким-либо образом принизить участие Советского Союза, как тогда называли большую Россию, во Второй мировой войне, но человек, знающий историю, прекрасно понимает, что слова Джонсона - это дикая ложь и вброс недоучки, рассчитанный на такую же аудиторию", - сказал Рогов.* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230909/dzhonson-1895249414.html
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ссср, германия, москва, владимир рогов, борис джонсон, дмитрий гордон, в мире
СССР, Германия, Москва, Владимир Рогов, Борис Джонсон, Дмитрий Гордон, В мире
Рогов предложил Борису Джонсону пойти на переобучение в русскую школу

Рогов: Джонсону нужно переобучиться в русской школе в Запорожской области

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Председатель совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов предложил экс-премьер-министру Великобритании Борису Джонсону после его оценок Второй мировой войны пойти на переобучение в русскую школу, об этом сам Рогов заявил РИА Новости.
Ранее Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (включен в реестр физлиц-иноагентов) заявил, что Запад выиграл с союзниками Вторую мировую войну, в том числе с "украинской помощью". По его словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль потратил два года, убеждая США участвовать во Второй мировой войне, а до этого Британия "была почти в одиночку".
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"Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подается шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающие поколение в псевдовеличии Британии. Предлагаю Джонсону, который внешне напоминает второгодника, пойти в русскую школу в Запорожской области, сесть за школьную парту и восполнить все свои пробелы в истории, чтобы впредь не выглядеть столь глупо и бестолково", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, даже в мировой историографии говорится, что вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражающихся против третьего рейха.
"Если мы говорим о том, кто кому помогал и кто что делал, то все остальные участники антигитлеровской коалиции суммарно сделали вклад в три раза меньше, чем Советский Союз", - сказал Рогов.
По его словам, именно советская армия смогла не только остановить фашистские войска в битве под Москвой, но и нанести им ключевые поражения, среди которых Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра, операция "Багратион", Висло-Одерская операция и битва за Берлин, в то время как западные союзники в самые ожесточенные годы войны занимали выжидательную позицию. "Сегодня Запад всячески пытается каким-либо образом принизить участие Советского Союза, как тогда называли большую Россию, во Второй мировой войне, но человек, знающий историю, прекрасно понимает, что слова Джонсона - это дикая ложь и вброс недоучки, рассчитанный на такую же аудиторию", - сказал Рогов.

* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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