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Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2023
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23:32 23.09.2023 (обновлено: 05:40 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2023
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, заявил в ходе церемонии вступления в должность главы ЛНР в Луганске первый заместитель РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:32
2023-09-24T05:40
донбасс
луганск
сергей кириенко
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, заявил в ходе церемонии вступления в должность главы ЛНР в Луганске первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали на должность главы республики Леонида Пасечника, после чего прошла церемония инаугурации.&quot;Все, что пытались сделать здесь, на земле Донбасса - это выжечь каленым железом историческую память. Сделать так, чтобы новые поколения не вспоминали о том, что это традиционные российские территории. И это не борьба за прошлое, это война за будущее, потому что если уничтожить память о прошлом, тогда не будет никакого будущего&quot;, - сказал Кириенко.Он отметил уровень команды управленцев в ЛНР, которые смогут реализовать все задачи по возрождению и развитию региона.
https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html
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донбасс
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донбасс, луганск, сергей кириенко, леонид пасечник, луганская народная республика
Донбасс, Луганск, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе

Кириенко: борьба в Донбассе ведется за сохранение истории и за будущее

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, заявил в ходе церемонии вступления в должность главы ЛНР в Луганске первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали на должность главы республики Леонида Пасечника, после чего прошла церемония инаугурации.
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"Все, что пытались сделать здесь, на земле Донбасса - это выжечь каленым железом историческую память. Сделать так, чтобы новые поколения не вспоминали о том, что это традиционные российские территории. И это не борьба за прошлое, это война за будущее, потому что если уничтожить память о прошлом, тогда не будет никакого будущего", - сказал Кириенко.

Он отметил уровень команды управленцев в ЛНР, которые смогут реализовать все задачи по возрождению и развитию региона.
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ДонбассЛуганскСергей КириенкоЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика
 
 
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