https://ria.ru/20230923/borba-1898267891.html
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе - РИА Новости, 24.09.2023
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, заявил в ходе церемонии вступления в должность главы ЛНР в Луганске первый заместитель РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:32
2023-09-23T23:32
2023-09-24T05:40
донбасс
луганск
сергей кириенко
леонид пасечник
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Борьба в Донбассе ведется за сохранение исторической памяти и за будущее, заявил в ходе церемонии вступления в должность главы ЛНР в Луганске первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.Ранее депутаты Народного совета ЛНР единогласно избрали на должность главы республики Леонида Пасечника, после чего прошла церемония инаугурации."Все, что пытались сделать здесь, на земле Донбасса - это выжечь каленым железом историческую память. Сделать так, чтобы новые поколения не вспоминали о том, что это традиционные российские территории. И это не борьба за прошлое, это война за будущее, потому что если уничтожить память о прошлом, тогда не будет никакого будущего", - сказал Кириенко.Он отметил уровень команды управленцев в ЛНР, которые смогут реализовать все задачи по возрождению и развитию региона.
https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html
https://ria.ru/20230915/avtonomiya-1896556745.html
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донбасс, луганск, сергей кириенко, леонид пасечник, луганская народная республика
Донбасс, Луганск, Сергей Кириенко, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
Кириенко рассказал, за что ведется борьба в Донбассе
Кириенко: борьба в Донбассе ведется за сохранение истории и за будущее