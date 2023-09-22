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В Воронежской области выросло число заболевших сибирской язвой - РИА Новости, 22.09.2023
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18:14 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/yazva-1898094410.html
В Воронежской области выросло число заболевших сибирской язвой
В Воронежской области выросло число заболевших сибирской язвой - РИА Новости, 22.09.2023
В Воронежской области выросло число заболевших сибирской язвой
Количество заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек, среди них один ребенок, сообщило в пятницу правительство региона. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:14
2023-09-22T18:14
происшествия
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронеж
богучарский район
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Количество заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек, среди них один ребенок, сообщило в пятницу правительство региона. Ранее сообщалось о десяти пациентах, у которых подтвердилось заболевание. "В настоящее время в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 находятся на лечении 10 пациентов с лабораторно-подтвержденным диагнозом сибирской язвы. На базе областной детской клинической больницы №2 продолжает лечение ребенок 2008 года. Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что пациенты получают необходимую помощь, препараты для лечения имеются в достаточном количестве. По данным областного правительства, новых очагов сибирской язвы в регионе нет. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября. Два очага сибирской язвы были обнаружены в начале сентября в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали, как ранее сообщалось, девять человек, среди них подросток. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".
https://ria.ru/20230915/yazva-1896600438.html
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происшествия, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж, богучарский район, здоровье - общество
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Воронеж, Богучарский район, Здоровье - Общество
В Воронежской области выросло число заболевших сибирской язвой

В Воронежской области число заболевших сибирской язвой выросло до 11 человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница лаборатории . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 сен - РИА Новости. Количество заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек, среди них один ребенок, сообщило в пятницу правительство региона.
Ранее сообщалось о десяти пациентах, у которых подтвердилось заболевание.
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"В настоящее время в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 находятся на лечении 10 пациентов с лабораторно-подтвержденным диагнозом сибирской язвы. На базе областной детской клинической больницы №2 продолжает лечение ребенок 2008 года. Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что пациенты получают необходимую помощь, препараты для лечения имеются в достаточном количестве. По данным областного правительства, новых очагов сибирской язвы в регионе нет.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
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Два очага сибирской язвы были обнаружены в начале сентября в Богучарском районе Воронежской области, в том числе на молочно-товарной ферме. В результате на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали, как ранее сообщалось, девять человек, среди них подросток. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.
После выявления очагов сибирской язвы в Воронежской области следователи возбудили три уголовных дела - по статьям "нарушение ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия", "производство в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "халатность".
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