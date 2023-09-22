Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897927120.html
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР - РИА Новости, 22.09.2023
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР
Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:38
2023-09-22T07:38
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. "На купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций", - сказал Марочко. Он уточнил, что в ходе обстрелов украинские силовики активно применяют кассетные и зажигательные боеприпасы. "Также на регулярной основе малыми группами украинские боевики пытаются зайти нашим обороняющимся порядкам во фланги", - дополнил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html
россия
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР

Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Крыму и Краснодарском крае силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
06:34
"На купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций", - сказал Марочко.
Он уточнил, что в ходе обстрелов украинские силовики активно применяют кассетные и зажигательные боеприпасы.
"Также на регулярной основе малыми группами украинские боевики пытаются зайти нашим обороняющимся порядкам во фланги", - дополнил собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Российские "Грады" ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала