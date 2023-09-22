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Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР - РИА Новости, 22.09.2023
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР
Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:38
2023-09-22T07:38
2023-09-22T07:38
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. "На купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций", - сказал Марочко. Он уточнил, что в ходе обстрелов украинские силовики активно применяют кассетные и зажигательные боеприпасы. "Также на регулярной основе малыми группами украинские боевики пытаются зайти нашим обороняющимся порядкам во фланги", - дополнил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
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россия, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР
Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции у Новоселовского в Донбассе