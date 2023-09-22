https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897927120.html

Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР

Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР - РИА Новости, 22.09.2023

Марочко рассказал, как ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции в ЛНР

Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:38

2023-09-22T07:38

2023-09-22T07:38

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

луганская народная республика

андрей марочко

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg

ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Украинская армия пытается вернуть утраченные из-за продвижения сил РФ позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. "На купянском направлении в районе населенного пункта Новоселовское противник предпринимает активные действия для возвращения ранее утраченных позиций", - сказал Марочко. Он уточнил, что в ходе обстрелов украинские силовики активно применяют кассетные и зажигательные боеприпасы. "Также на регулярной основе малыми группами украинские боевики пытаются зайти нашим обороняющимся порядкам во фланги", - дополнил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html

https://ria.ru/20230922/spetsoperatsiya-1897922190.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф