В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ
Минсельхоз: массового отставания по темпам сезонных полевых работ нет
Зерна пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит массового отставания по темпам проведения сезонных полевых работ, которое было бы связано с обеспечением и ценами на горюче-смазочные материалы, но риски сохраняются, а ситуация пока регулируется в ручном режиме, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.
Правительство РФ в четверг ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. "Количество обращения сокращается, основной "пожар" у нас погашен. Какого-то массового отставания от темпов проведения сельхозработ мы не видим, но риски сохраняются", - сообщил Некрасов в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по ситуации с ГСМ.
"Из "ручного" режима (регулирования - ред.), мы, к сожалению, с Минэнерго пока не вышли… Но очень надеемся, что те меры, о которых уже объявило правительство… приведут нас в нормальный режим, и сельхозтоваропроизводители смогут закупать дизельное топливо для того, чтобы в полном объеме вести весь цикл сельскохозяйственных работ", - добавил он.
Некрасов сообщил, что ранее министерство организовало ежедневный мониторинг цен на дизтопливо и автобензин для сельхозтоваропроивзодителей в регионах РФ. "Средний рост с 20 июля по 14 сентября составляет 27%. И это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый (выше среднего уровня - ред.). Тульская область - плюс 48,3%, Свердловская область - плюс 47%, Чувашская Республика - 44%, Брянская область - 46%... это очень серьезный рост", - заметил он.
Например, за последнюю неделю об отсутствии топлива сообщали восемь регионов, заметил он, добавив, что через один-два дня "варианты решения мы находим, но признать ситуацию нормальной, конечно, не можем". "Мы видим, что в зерне у нас доля нефтепродуктов составляет примерно 8,5%, и чем примитивнее технологии – например, возделывание гречихи - тем выше доля нефтепродуктов в себестоимости конечного товара", - отметил Некрасов.
По его словам, основной вопрос сейчас с южными регионами: это Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область и Крым. "Надеемся, что в ближайшее время туда пойдет нужного объема и нужного качества дизельное топливо. Это сегодня задача номер один, чтобы у нас не встали южане", - сказал Некрасов. Кроме того, за последние дни увеличилось число обращений из Уральского и Сибирского федеральных округов. "С Минэнерго эти вопросы отрабатываем, надеюсь, в ближайшее время увидим там прогресс", - добавил он.