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В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ - РИА Новости, 22.09.2023
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15:25 22.09.2023
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В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ
В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ - РИА Новости, 22.09.2023
В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ
Минсельхоз РФ не видит массового отставания по темпам проведения сезонных полевых работ, которое было бы связано с обеспечением и ценами на горюче-смазочные... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:25
2023-09-22T15:25
экономика
россия
тульская область
свердловская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит массового отставания по темпам проведения сезонных полевых работ, которое было бы связано с обеспечением и ценами на горюче-смазочные материалы, но риски сохраняются, а ситуация пока регулируется в ручном режиме, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. Правительство РФ в четверг ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. "Количество обращения сокращается, основной "пожар" у нас погашен. Какого-то массового отставания от темпов проведения сельхозработ мы не видим, но риски сохраняются", - сообщил Некрасов в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по ситуации с ГСМ. "Из "ручного" режима (регулирования - ред.), мы, к сожалению, с Минэнерго пока не вышли… Но очень надеемся, что те меры, о которых уже объявило правительство… приведут нас в нормальный режим, и сельхозтоваропроизводители смогут закупать дизельное топливо для того, чтобы в полном объеме вести весь цикл сельскохозяйственных работ", - добавил он. Некрасов сообщил, что ранее министерство организовало ежедневный мониторинг цен на дизтопливо и автобензин для сельхозтоваропроивзодителей в регионах РФ. "Средний рост с 20 июля по 14 сентября составляет 27%. И это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый (выше среднего уровня - ред.). Тульская область - плюс 48,3%, Свердловская область - плюс 47%, Чувашская Республика - 44%, Брянская область - 46%... это очень серьезный рост", - заметил он. Например, за последнюю неделю об отсутствии топлива сообщали восемь регионов, заметил он, добавив, что через один-два дня "варианты решения мы находим, но признать ситуацию нормальной, конечно, не можем". "Мы видим, что в зерне у нас доля нефтепродуктов составляет примерно 8,5%, и чем примитивнее технологии – например, возделывание гречихи - тем выше доля нефтепродуктов в себестоимости конечного товара", - отметил Некрасов. По его словам, основной вопрос сейчас с южными регионами: это Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область и Крым. "Надеемся, что в ближайшее время туда пойдет нужного объема и нужного качества дизельное топливо. Это сегодня задача номер один, чтобы у нас не встали южане", - сказал Некрасов. Кроме того, за последние дни увеличилось число обращений из Уральского и Сибирского федеральных округов. "С Минэнерго эти вопросы отрабатываем, надеюсь, в ближайшее время увидим там прогресс", - добавил он.
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экономика, россия, тульская область, свердловская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Тульская область, Свердловская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Совет Федерации РФ
В Минсельхозе оценили темпы проведения сезонных полевых работ

Минсельхоз: массового отставания по темпам сезонных полевых работ нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит массового отставания по темпам проведения сезонных полевых работ, которое было бы связано с обеспечением и ценами на горюче-смазочные материалы, но риски сохраняются, а ситуация пока регулируется в ручном режиме, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.
Правительство РФ в четверг ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. "Количество обращения сокращается, основной "пожар" у нас погашен. Какого-то массового отставания от темпов проведения сельхозработ мы не видим, но риски сохраняются", - сообщил Некрасов в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по ситуации с ГСМ.
"Из "ручного" режима (регулирования - ред.), мы, к сожалению, с Минэнерго пока не вышли… Но очень надеемся, что те меры, о которых уже объявило правительство… приведут нас в нормальный режим, и сельхозтоваропроизводители смогут закупать дизельное топливо для того, чтобы в полном объеме вести весь цикл сельскохозяйственных работ", - добавил он.
Некрасов сообщил, что ранее министерство организовало ежедневный мониторинг цен на дизтопливо и автобензин для сельхозтоваропроивзодителей в регионах РФ. "Средний рост с 20 июля по 14 сентября составляет 27%. И это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый (выше среднего уровня - ред.). Тульская область - плюс 48,3%, Свердловская область - плюс 47%, Чувашская Республика - 44%, Брянская область - 46%... это очень серьезный рост", - заметил он.
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Например, за последнюю неделю об отсутствии топлива сообщали восемь регионов, заметил он, добавив, что через один-два дня "варианты решения мы находим, но признать ситуацию нормальной, конечно, не можем". "Мы видим, что в зерне у нас доля нефтепродуктов составляет примерно 8,5%, и чем примитивнее технологии – например, возделывание гречихи - тем выше доля нефтепродуктов в себестоимости конечного товара", - отметил Некрасов.
По его словам, основной вопрос сейчас с южными регионами: это Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область и Крым. "Надеемся, что в ближайшее время туда пойдет нужного объема и нужного качества дизельное топливо. Это сегодня задача номер один, чтобы у нас не встали южане", - сказал Некрасов. Кроме того, за последние дни увеличилось число обращений из Уральского и Сибирского федеральных округов. "С Минэнерго эти вопросы отрабатываем, надеюсь, в ближайшее время увидим там прогресс", - добавил он.
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