https://ria.ru/20230922/pro-1897911343.html
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО - РИА Новости, 22.09.2023
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:08
2023-09-22T00:08
2023-09-22T00:08
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле. "Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО", - сказал генерал, который является заместителем председателя комитета. По его словам, эти "мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ". На сегодняшний день в странах объединенной системы ПВО СНГ – России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане – системы ПРО имеются только у России и Белоруссии. У России ПРО представлена различными зенитными ракетными комплексами, включая противоракеты шахтного базирования, а также радиолокационными станциями системы предупреждения о ракетном нападении. У Белоруссии к системам ПРО относятся недавно поставленные Россией комплексы большой дальности С-400 "Триумф", а также их средства обнаружения. Согласно информации на сайте Минобороны России, в отечественной классификации под ПРО в первую очередь понимается система защиты от баллистических целей, в том числе от боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.
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россия, снг, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, СНГ, Воздушно-космические силы России, В мире
В странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
Замглавкома ВКС Грехов: в странах СНГ планируют развернуть средства ПРО
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран содружества, прошедшего в Туле.
«
"Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств-участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО", - сказал генерал, который является заместителем председателя комитета.
По его словам, эти "мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ".
На сегодняшний день в странах объединенной системы ПВО СНГ – России, Армении
, Белоруссии
, Казахстане
, Киргизии
, Таджикистане
и Узбекистане
– системы ПРО имеются только у России и Белоруссии.
У России ПРО представлена различными зенитными ракетными комплексами, включая противоракеты шахтного базирования, а также радиолокационными станциями системы предупреждения о ракетном нападении. У Белоруссии к системам ПРО относятся недавно поставленные Россией комплексы большой дальности С-400 "Триумф", а также их средства обнаружения.
Согласно информации на сайте Минобороны России, в отечественной классификации под ПРО в первую очередь понимается система защиты от баллистических целей, в том числе от боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.
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