https://ria.ru/20230922/patriarkh-1897973691.html

Патриарх Кирилл призвал "не заряжаться бесовской энергией"

Патриарх Кирилл призвал "не заряжаться бесовской энергией" - РИА Новости, 22.09.2023

Патриарх Кирилл призвал "не заряжаться бесовской энергией"

Христианину не нужно отвечать на зло злом и "заряжаться бесовской энергией обидчиков", но если зло несет опасность жизни, здоровью, вере, национальной жизни и... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:09

2023-09-22T12:09

2023-09-22T12:09

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

дмитрий донской

александр невский

религия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Христианину не нужно отвечать на зло злом и "заряжаться бесовской энергией обидчиков", но если зло несет опасность жизни, здоровью, вере, национальной жизни и культуре, "то ответ должен быть мужественным и сильным", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя по случаю праздника Рождества пресвятой Богородицы.В четверг православные верующие встретили Рождество Пресвятой Богородицы, дата праздника непреходящая - 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Он открывает начавшийся 14 сентября богослужебный год - цикл двунадесятых, то есть 12 главных праздников Русской церкви, во время которых вспоминают главные события человеческой истории с точки зрения христианского вероучения. Завершается церковный год празднованием Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Согласно церковному преданию, родители Богородицы - Иоаким и Анна - долго не моги зачать ребенка, но по молитвам уже в преклонном возрасте им удалось это сделать. В соответствии с традицией, в благодарность они посвятили первенца Богу - отдали дочь Марию жить и помогать при Иерусалимском храме."Сегодняшний день, связанный с именем Пресвятой Богородицы, - начало (церковного - ред.) нового года - учит нас благочестию нашего народа, который времена года, жизни связывал с церковным календарем. Связь с церковью должна быть не только во время посещения богослужений, но вера должна присутствовать каждый день, и особенно тогда, когда, опираясь на веру, мы можем избежать лишних конфликтов, не впасть в искушение… Когда мы оказываемся в конфликте, нужно найти в себе силы остановиться, не давать сдачи, если это, конечно, не несет угрозы для жизни и здоровья. Но чаще всего - не несет, чаще всего в этом ответе - наш грех, наши эмоции, забвение заповедей Божиих", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, нередко вызовы современности "несут в себе агрессию и зло". "Господь учит, чтобы мы имели духовную силу не отвечать злом на зло. Конечно, там, где зло несет опасность для жизни, здоровья, когда оно намерено разрушить нашу национальную жизнь, культуру, веру, тогда ответ должен быть мужественным и сильным, каким давали его такие святые угодники, как Дмитрий Донской и Александр Невский, но это - исключительные случаи. А в быту, в жизни, мы должны помнить, что означает жизнь христианина", - призвал патриарх Кирилл.Он добавил, что если у христианина будут силы в сложных обстоятельствах отвечать так, как учил Господь, "то другой станет наша духовная жизнь", а это "нужно не тем, кому мы отвечаем, а нам самим". "Мы не должны уподобляться нашим обидчикам, заряжаться их бесовской, отрицательной энергией, но должны ограждать себя от этого влияния молитвами и нашими добрыми делами, в том числе, как призывает Господь, и (добрыми делами в отношении - ред.) тех, кто к нам не самым лучшим образом относится", - заключил предстоятель Русской церкви.

https://ria.ru/20230920/rpts-1897639735.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), дмитрий донской, александр невский, религия