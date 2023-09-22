https://ria.ru/20230922/musulmane-1898067531.html

В Кремле обещают решить проблемы мусульман Северного Кавказа, заявил муфтий

В Кремле обещают решить проблемы мусульман Северного Кавказа, заявил муфтий - РИА Новости, 22.09.2023

В Кремле обещают решить проблемы мусульман Северного Кавказа, заявил муфтий

В Кремле знают проблемы мусульман нашей страны, федеральные и региональные органы власти прилагают усилия для их решения, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:35

2023-09-22T16:35

2023-09-22T16:43

религия

северный кавказ

исмаил бердиев

сергей кириенко

владимир путин

религия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Кремле знают проблемы мусульман нашей страны, федеральные и региональные органы власти прилагают усилия для их решения, заявил РИА Новости в пятницу председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. "На этой неделе состоялась встреча глав духовных управлений мусульман Северного Кавказа с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Мы рассмотрели вопросы выдачи разрешений на строительство мечетей, распределения квот на хадж, индексации получаемых, в частности, от Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования средств" - сказал РИА Новости муфтий Исмаил Бердиев. Муфтий Исмаил Бердиев отметил, что во время встречи с религиозными деятелями Северного Кавказа Сергей Кириенко вручил им благодарственные письма и грамоты от президента России Владимира Путина. "Это очень знаковый момент. Благодарности и письма от главы государства вручены в Москве первым замом главы его Администрации... Именно вручены, что называется, из рук в руки. Это подчеркнутое к нам уважение", - добавил собеседник агентства. Глава Духовного управления мусульман Северной Осетии – Алании Хаджимурат Гацалов заявил РИА Новости, что беседа муфтиев с Кириенко прошла в "очень живом формате". "Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко обещал рассмотреть наши вопросы, в том числе, по части финансирования Фондом поддержки исламской культуры, а также вопросам организации хаджа, поскольку тут тоже есть вопросы по квотам. Доверительный и откровенный был разговор", - сказал Гацалов. Муфтий Духовного управления мусульман Ставропольского края (ДУМ СК) Мухаммад Рахимов сообщил РИА Новости, что это уже не первая его встреча с Сергеем Кириенко. "Надо отдать ему должное - этот человек, который понимает тебя. Муфтии Северного Кавказа с большим вниманием отнеслись к этой встрече, довели до него свои проблемы. Мы знаем, есть сейчас определенные трудности в реализации проектов. Однако их нельзя приостанавливать, ведь в первую очередь мы говорим о вовлечении молодежи в религиозную жизнь, образование, просвещение. Мы передали Сергею Кириенко предложения в письменной форме. Уверены, они будут рассмотрены и приняты положительные решения", - сказал муфтий Рахимов.

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северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

северный кавказ, исмаил бердиев, сергей кириенко, владимир путин, религия