https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html

Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС

Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС - РИА Новости, 22.09.2023

Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС

Более 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:24

2023-09-22T16:24

2023-09-22T16:24

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Свыше 130 миллиардов рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 миллиардов рублей", - заявил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. Также он сообщил, что в проекте трехлетнего бюджета ФОМС заложены и средства на медицинскую реабилитацию, в том числе тех, кто перенес ковид.

https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф