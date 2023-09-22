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Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС - РИА Новости, 22.09.2023
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16:24 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/medpomosch-1898063763.html
Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС
Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС - РИА Новости, 22.09.2023
Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС
Более 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:24
2023-09-22T16:24
общество
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Свыше 130 миллиардов рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 миллиардов рублей", - заявил Мишустин на заседании кабмина в пятницу. Также он сообщил, что в проекте трехлетнего бюджета ФОМС заложены и средства на медицинскую реабилитацию, в том числе тех, кто перенес ковид.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
Более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС

Мишустин: более 130 миллиардов рублей направят на медицинскую помощь вне ОМС

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник в шоу-руме поликлиники нового образца . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Более 130 миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Свыше 130 миллиардов рублей в следующем году направим на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Также у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранится возможность бесплатно получать ее в федеральных медучреждениях. На это пойдет около 214 миллиардов рублей", - заявил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
Также он сообщил, что в проекте трехлетнего бюджета ФОМС заложены и средства на медицинскую реабилитацию, в том числе тех, кто перенес ковид.
Электронный полис ОМС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
 
 
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