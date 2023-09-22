https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html
В Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя
В Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя - РИА Новости, 22.09.2023
В Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя
Врачи в Абакане во время многочасовой операции на лице спасли сборщика орехов, пострадавшего после нападения медведя, сообщил Минздрав Хакасии. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:43
2023-09-22T08:43
2023-09-22T15:17
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Врачи в Абакане во время многочасовой операции на лице спасли сборщика орехов, пострадавшего после нападения медведя, сообщил Минздрав Хакасии. "Нам удалось выполнить все поставленные задачи. Мы сохранили пациенту верхнее небо, собрали все поврежденные кости лицевого скелета при помощи металлических пластин. Дальнейшие манипуляции были направлены на эстетическую составляющую, чтобы восстановить лицо в первозданном виде, каким оно было до травмы. Операция длилась шесть часов и считаю, что прошла успешно", — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии республиканской клинической больницы Руслан Меллин.В понедельник 42-летний мужчина с компанией знакомых отправился на сбор ореха в Ермаковском районе на юге Красноярского края. В какой-то момент он отошел от группы и на него напал медведь. Друзья вызвали спасателей, санавиацией пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии имени Г. Я. Ремишевской. Мужчина, находясь в сознании, но в крайне тяжелом состоянии поступил в приемное отделение, где ему по решению врачебной коллегии оперативно провели компьютерную томографию. Результаты лучевой диагностики показали, что все внутренние органы, мозг и кости черепной коробки пациента не повреждены, но из-за нападения медведя серьезно пострадали кости лицевого скелета. Были полностью раздроблены кости скуловые и носа, верхняя челюсть с зубами и небом. Также выявили скальпированную рану затылочной области, повреждения слюнной железы, прямой мышцы глаза, лицевого нерва, околоушной области с левой стороны, множественные сквозные раны лица и травмы верхних конечностей. За восстановление лица взялась команда специалистов в составе двух травматологов, двух челюстно-лицевых хирургов, анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и офтальмолога из Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Н. М. Одежкина. Сейчас пациент находится в сознании и быстро восстанавливается после операции. По его словам, он отчетливо помнит момент нападения хищника. "Вышли с утра собирать шишку. Я сразу ушел в другую сторону от моих друзей. Внезапно на меня напал медведь. Я пытался увернуться, но хищник вцепился и сначала начал грызть руку, а потом взялся за голову. Я боролся за жизнь, отбивался. И неожиданно медведь оставил меня в покое. Потихоньку спустился обратно к своим парням, позвал на помощь. Дальше — носилки, спасатели, вертолет, больница. Сейчас чувствую себя хорошо. Врачам спасибо большое", — приводит пресс-служба слова мужчины.В ближайшие время пациента планируют перевести из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, где он продолжит лечение. По прогнозам врачей, через три-четыре недели пациент сможет вернуться к привычной жизни.
https://ria.ru/20230921/porok-1897708021.html
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РИА Новости
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республика хакасия, абакан, красноярский край, здоровье - общество
Хорошие новости, Республика Хакасия, Абакан, Красноярский край, Здоровье - Общество
В Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя
Врачи в Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя
КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости.
Врачи в Абакане во время многочасовой операции на лице спасли сборщика орехов, пострадавшего после нападения медведя, сообщил
Минздрав Хакасии.
«
"Нам удалось выполнить все поставленные задачи. Мы сохранили пациенту верхнее небо, собрали все поврежденные кости лицевого скелета при помощи металлических пластин. Дальнейшие манипуляции были направлены на эстетическую составляющую, чтобы восстановить лицо в первозданном виде, каким оно было до травмы. Операция длилась шесть часов и считаю, что прошла успешно", — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии республиканской клинической больницы Руслан Меллин.
В понедельник 42-летний мужчина с компанией знакомых отправился на сбор ореха в Ермаковском районе
на юге Красноярского края
. В какой-то момент он отошел от группы и на него напал медведь. Друзья вызвали спасателей, санавиацией пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу Хакасии имени Г. Я. Ремишевской.
Мужчина, находясь в сознании, но в крайне тяжелом состоянии поступил в приемное отделение, где ему по решению врачебной коллегии оперативно провели компьютерную томографию.
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Результаты лучевой диагностики показали, что все внутренние органы, мозг и кости черепной коробки пациента не повреждены, но из-за нападения медведя серьезно пострадали кости лицевого скелета.
Были полностью раздроблены кости скуловые и носа, верхняя челюсть с зубами и небом. Также выявили скальпированную рану затылочной области, повреждения слюнной железы, прямой мышцы глаза, лицевого нерва, околоушной области с левой стороны, множественные сквозные раны лица и травмы верхних конечностей.
За восстановление лица взялась команда специалистов в составе двух травматологов, двух челюстно-лицевых хирургов, анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга и офтальмолога из Республиканской клинической офтальмологической больницы имени Н. М. Одежкина.
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Сейчас пациент находится в сознании и быстро восстанавливается после операции.
По его словам, он отчетливо помнит момент нападения хищника.
«
"Вышли с утра собирать шишку. Я сразу ушел в другую сторону от моих друзей. Внезапно на меня напал медведь. Я пытался увернуться, но хищник вцепился и сначала начал грызть руку, а потом взялся за голову. Я боролся за жизнь, отбивался. И неожиданно медведь оставил меня в покое. Потихоньку спустился обратно к своим парням, позвал на помощь. Дальше — носилки, спасатели, вертолет, больница. Сейчас чувствую себя хорошо. Врачам спасибо большое", — приводит пресс-служба слова мужчины.
В ближайшие время пациента планируют перевести из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, где он продолжит лечение. По прогнозам врачей, через три-четыре недели пациент сможет вернуться к привычной жизни.
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