https://ria.ru/20230922/kim-1897914617.html

В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире - РИА Новости, 22.09.2023

В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

Трудовая партия Кореи (ТПК) заявила, что визит в Россию ее лидера Ким Чен Ына поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту и кардинально... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T01:25

2023-09-22T01:25

2023-09-22T01:29

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Трудовая партия Кореи (ТПК) заявила, что визит в Россию ее лидера Ким Чен Ына поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту и кардинально изменил мировую политическую обстановку, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как сообщается, Ким Чен Ын принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября. Заведующий отделом ЦК Ким Сон Нам выступил с отчетом о визите генерального секретаря партии в РФ. "Было упомянуто о том, что данный визит поднял корейско-российские отношения на новый стратегический уровень в соответствии с требованиями новой эпохи и принес радикальные изменения в мировой политической структуре", - говорится в сообщении ЦТАК. Политбюро ЦК партии высоко оценило, что визит товарища Ким Чен Ына в РФ достиг поставленных целей, и горячо поздравило с успехами в зарубежном визите, отмечает агентство. Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.

https://ria.ru/20230920/vizit-1897502318.html

https://ria.ru/20230920/putin-1897449445.html

https://ria.ru/20230916/aviatekhnika-1896652893.html

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россия, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире