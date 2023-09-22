В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире
Политбюро ЦК ТПК: визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на территории Дальневосточного федерального университета
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на территории Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Трудовая партия Кореи (ТПК) заявила, что визит в Россию ее лидера Ким Чен Ына поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту и кардинально изменил мировую политическую обстановку, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщается, Ким Чен Ын принял участие в XVI заседании политбюро ЦК ТПК восьмого созыва, которое состоялось 20 сентября. Заведующий отделом ЦК Ким Сон Нам выступил с отчетом о визите генерального секретаря партии в РФ.
"Было упомянуто о том, что данный визит поднял корейско-российские отношения на новый стратегический уровень в соответствии с требованиями новой эпохи и принес радикальные изменения в мировой политической структуре", - говорится в сообщении ЦТАК.
Политбюро ЦК партии высоко оценило, что визит товарища Ким Чен Ына в РФ достиг поставленных целей, и горячо поздравило с успехами в зарубежном визите, отмечает агентство.
Лидер КНДР на прошлой неделе впервые с 2019 года посетил Россию. Он 12 сентября прибыл в Приморье на бронепоезде, на станции "Хасан" его встречали глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. На следующий день президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры на космодроме "Восточный". Затем 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее ему показали демонстрационную программу истребителя Су-35, во время которой самолет выполнил фигуры высшего пилотажа. После этого 16 сентября Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На аэродроме "Кневичи" его встретил министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидеру КНДР представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации российских Воздушно-космических сил, в частности ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Ким Чен Ын также ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.
Далее во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Также лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.
В последний день визита, 17 сентября, Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где посетил кампус Дальневосточного федерального университета и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках Восточного экономического форума. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Также он посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозиции.