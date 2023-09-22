Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 22.09.2023 (обновлено: 14:23 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karantin-1898021220.html
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2023
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19
Департамент Смоленской области по здравоохранению опроверг информацию из соцсетей о введении карантина из-за COVID в больнице скорой помощи, отметив, что в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:23
происшествия
смоленская область
красный крест
смоленск
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599898275_0:367:2887:1991_1920x0_80_0_0_9b355139b50716cf43b9f2a7b82eebf7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Департамент Смоленской области по здравоохранению опроверг информацию из соцсетей о введении карантина из-за COVID в больнице скорой помощи, отметив, что в регионе в целом эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен. В пятницу в соцсетях появилась информация, что в больнице Красный крест (так в народе называют больницу скорой медицинской помощи) введен карантин из-за коронавируса и что пройти в медучреждение можно только с отрицательным тестом на COVID. В администрации Смоленской области предоставили РИА Новости комментарий областного департамента по здравоохранению. "На территории региона превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечается. Карантин в учреждениях здравоохранения не вводился", - утверждает депздрав. Уточняется, что в учреждениях здравоохранения региона с целью предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с требованиями санитарных правил должен соблюдаться противоэпидемический режим. В том числе, отмечает департамент, в медучреждения не допускаются люди с признаками инфекционных заболеваний, осуществляется обработка рук и так далее.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897673284.html
https://ria.ru/20230920/kovid-1897614823.html
смоленская область
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599898275_132:253:2525:2048_1920x0_80_0_0_197818edb9b2766e20d430492adcb519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, красный крест, смоленск, здоровье - общество
Происшествия, Смоленская область, Красный Крест, Смоленск, Здоровье - Общество
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19

Смоленские власти опровергли сообщения о карантине из-за COVID-19 в больнице

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Медицинские работники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Департамент Смоленской области по здравоохранению опроверг информацию из соцсетей о введении карантина из-за COVID в больнице скорой помощи, отметив, что в регионе в целом эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен.
В пятницу в соцсетях появилась информация, что в больнице Красный крест (так в народе называют больницу скорой медицинской помощи) введен карантин из-за коронавируса и что пройти в медучреждение можно только с отрицательным тестом на COVID.
Лаборатория по производству вакцины для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Москве проведут исследования обновленной вакцины от COVID-19
20 сентября, 22:50
В администрации Смоленской области предоставили РИА Новости комментарий областного департамента по здравоохранению.
«
"На территории региона превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечается. Карантин в учреждениях здравоохранения не вводился", - утверждает депздрав.
Уточняется, что в учреждениях здравоохранения региона с целью предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с требованиями санитарных правил должен соблюдаться противоэпидемический режим. В том числе, отмечает департамент, в медучреждения не допускаются люди с признаками инфекционных заболеваний, осуществляется обработка рук и так далее.
Пассажиры в метро в Токио - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В Японии заявили об уничтожении более 86 миллионов доз вакцин от COVID-19
20 сентября, 17:53
 
ПроисшествияСмоленская областьКрасный КрестСмоленскЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала