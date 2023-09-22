https://ria.ru/20230922/karantin-1898021220.html
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.09.2023
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19
Департамент Смоленской области по здравоохранению опроверг информацию из соцсетей о введении карантина из-за COVID в больнице скорой помощи, отметив, что в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:20
2023-09-22T14:23
происшествия
смоленская область
красный крест
смоленск
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Департамент Смоленской области по здравоохранению опроверг информацию из соцсетей о введении карантина из-за COVID в больнице скорой помощи, отметив, что в регионе в целом эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен. В пятницу в соцсетях появилась информация, что в больнице Красный крест (так в народе называют больницу скорой медицинской помощи) введен карантин из-за коронавируса и что пройти в медучреждение можно только с отрицательным тестом на COVID. В администрации Смоленской области предоставили РИА Новости комментарий областного департамента по здравоохранению. "На территории региона превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечается. Карантин в учреждениях здравоохранения не вводился", - утверждает депздрав. Уточняется, что в учреждениях здравоохранения региона с целью предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний в соответствии с требованиями санитарных правил должен соблюдаться противоэпидемический режим. В том числе, отмечает департамент, в медучреждения не допускаются люди с признаками инфекционных заболеваний, осуществляется обработка рук и так далее.
https://ria.ru/20230920/koronavirus-1897673284.html
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происшествия, смоленская область, красный крест, смоленск, здоровье - общество
Происшествия, Смоленская область, Красный Крест, Смоленск, Здоровье - Общество
В Смоленске опровергли сообщения о карантине в больнице из-за COVID-19
Смоленские власти опровергли сообщения о карантине из-за COVID-19 в больнице