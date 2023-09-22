Рейтинг@Mail.ru
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 22.09.2023 (обновлено: 14:36 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933761.html
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие - РИА Новости, 22.09.2023
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие
Баку может объявить амнистию для карабахцев, которые сдали оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:09
2023-09-22T14:36
в мире
баку
нагорный карабах
азербайджан
москва
хикмет гаджиев
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872962_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_3288019a06fc2b0b30eeb41d4c87dbda.jpg
МОСКВА, 22 сен — Новости. Баку может объявить амнистию для карабахцев, которые сдали оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его слова приводит Reuters."Даже в отношении бывших &lt;...&gt; комбатантов, если их можно так классифицировать, &lt;...&gt; мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию", — приводит агентство слова Гаджиева.Как отмечает помощник президента Азербайджана, Баку разрешит членам карабахских вооруженных формирований, которые отдали оружие, уйти."На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки &lt;...&gt; и офицеры &lt;...&gt; сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление", — добавил он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html
баку
нагорный карабах
азербайджан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583872962_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d9f418fa176b309828bb759949b6e95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, нагорный карабах, азербайджан, москва, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Баку, Нагорный Карабах, Азербайджан, Москва, Хикмет Гаджиев, Ситуация в Нагорном Карабахе
Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие

Советник Алиева: Баку обсудит амнистию для сдавших оружие карабахцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вооруженные мужчины в селе Чанахчи в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — Новости. Баку может объявить амнистию для карабахцев, которые сдали оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его слова приводит Reuters.
"Даже в отношении бывших <...> комбатантов, если их можно так классифицировать, <...> мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию", — приводит агентство слова Гаджиева.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Вчера, 23:27
Как отмечает помощник президента Азербайджана, Баку разрешит членам карабахских вооруженных формирований, которые отдали оружие, уйти.
"На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление", — добавил он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Минобороны России: Баку и Карабах договорились прекратить боевые действия
20 сентября, 13:00
 
В миреБакуНагорный КарабахАзербайджанМоскваХикмет ГаджиевСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала