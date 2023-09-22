https://ria.ru/20230922/karabakh-1897933761.html

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие - РИА Новости, 22.09.2023

Баку рассматривает возможность амнистии для карабахцев, сдавших оружие

Баку может объявить амнистию для карабахцев, которые сдали оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:09

2023-09-22T09:09

2023-09-22T14:36

в мире

баку

нагорный карабах

азербайджан

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хикмет гаджиев

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 22 сен — Новости. Баку может объявить амнистию для карабахцев, которые сдали оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, его слова приводит Reuters."Даже в отношении бывших <...> комбатантов, если их можно так классифицировать, <...> мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию", — приводит агентство слова Гаджиева.Как отмечает помощник президента Азербайджана, Баку разрешит членам карабахских вооруженных формирований, которые отдали оружие, уйти."На данный момент мы видим, что некоторые отдельные группировки <...> и офицеры <...> сделали публичные заявления о том, что они не примут наши условия и продолжат сопротивление", — добавил он. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт договорились о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897515966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, нагорный карабах, азербайджан, москва, хикмет гаджиев, ситуация в нагорном карабахе