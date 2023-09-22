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Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении - РИА Новости, 22.09.2023
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00:25 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897911766.html
Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении
Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении - РИА Новости, 22.09.2023
Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении
Анкара считает, что эскалация в Карабахе не имеет отношения к руководству Армении и лично премьеру Николу Пашиняну, выборы "президента" НКР вызвали беспокойство РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:25
2023-09-22T00:25
в мире
баку
азербайджан
армения
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Анкара считает, что эскалация в Карабахе не имеет отношения к руководству Армении и лично премьеру Николу Пашиняну, выборы "президента" НКР вызвали беспокойство и Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Последние события (в Карабахе – ред.) не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан посчитал, что тем самым они подливают масла в огонь продолжающегося процесса", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его слова приводит пресс-служба. По словам Эрдогана, армяне Карабаха предприняли ряд шагов, несмотря на многочисленные предупреждения, в ответ на это Баку провел операцию, сильно не затягивая. "Мне сообщили о том, что Баку ударил примерно по 90 важным позициям и, тем самым, завершил операцию", - заявил президент. Баку обещали разоружение незаконных армянских формирований и вывод их из ряда районов, отметил Эрдоган. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230922/karabakh-1897911632.html
баку
азербайджан
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в мире, баку, азербайджан, армения, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Баку, Азербайджан, Армения, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении

Эрдоган: эскалация в Карабахе не имеет отношения к властям Армении

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Анкара считает, что эскалация в Карабахе не имеет отношения к руководству Армении и лично премьеру Николу Пашиняну, выборы "президента" НКР вызвали беспокойство и Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Последние события (в Карабахе – ред.) не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан посчитал, что тем самым они подливают масла в огонь продолжающегося процесса", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его слова приводит пресс-служба.
По словам Эрдогана, армяне Карабаха предприняли ряд шагов, несмотря на многочисленные предупреждения, в ответ на это Баку провел операцию, сильно не затягивая. "Мне сообщили о том, что Баку ударил примерно по 90 важным позициям и, тем самым, завершил операцию", - заявил президент. Баку обещали разоружение незаконных армянских формирований и вывод их из ряда районов, отметил Эрдоган.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Полянский заявил, что контакты Баку и Степанакерта снизят напряженность
00:17
 
В миреБакуАзербайджанАрменияРеджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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