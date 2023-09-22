Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении
Эрдоган: эскалация в Карабахе не имеет отношения к властям Армении
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 сен – РИА Новости. Анкара считает, что эскалация в Карабахе не имеет отношения к руководству Армении и лично премьеру Николу Пашиняну, выборы "президента" НКР вызвали беспокойство и Баку и Еревана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Последние события (в Карабахе – ред.) не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан. Азербайджан посчитал, что тем самым они подливают масла в огонь продолжающегося процесса", - сказал Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, его слова приводит пресс-служба.
По словам Эрдогана, армяне Карабаха предприняли ряд шагов, несмотря на многочисленные предупреждения, в ответ на это Баку провел операцию, сильно не затягивая. "Мне сообщили о том, что Баку ударил примерно по 90 важным позициям и, тем самым, завершил операцию", - заявил президент. Баку обещали разоружение незаконных армянских формирований и вывод их из ряда районов, отметил Эрдоган.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.