В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства

В Ереване начались задержания у здания правительства
Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.
Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.
Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.
Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.
В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.
В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.
Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.
Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.
Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.
Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.
Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.
Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.
Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.
Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.
В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.
Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.
Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.
Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.
Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.