https://ria.ru/20230922/erevan-1897989749.html

В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства

В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства - РИА Новости, 22.09.2023

В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства

Полиция и спецназ оттеснили протестующих противников премьер-министра Никола Пашиняна от здания правительства в центре Еревана, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:01

2023-09-22T13:01

2023-09-22T14:23

армения

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Полиция и спецназ оттеснили протестующих противников премьер-министра Никола Пашиняна от здания правительства в центре Еревана, сообщил корреспондент РИА Новости.При этом силовики задержали несколько человек.Через несколько минут некоторые из манифестантов вернулись к Дому правительства.Несколько участниц протестной акции около десяти минут блокировали дорогу, ведущую на площадь Республики. Примерно в 12:00 мск полиции удалось разблокировать улицы, но вскоре женщины снова уселись на асфальт и отказались уходить. В ответ бойцы спецназа подняли их на руки и унесли на тротуар.Антиправительственные митинги, начавшиеся во вторник, не утихают до сих пор.Протесты в центре армянской столицы разгорелись 19 сентября, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна, ставя ему в вину признание суверенитета Азербайджана над Карабахом.

https://ria.ru/20230922/tevanyan-1897989861.html

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Задержание протестующих в Ереване Задержания в Ереване. Корреспондент РИА Новости передает, что полиция разгоняет протестующих. 2023-09-22T13:01 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире