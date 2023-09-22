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В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства - РИА Новости, 22.09.2023
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13:01 22.09.2023 (обновлено: 14:23 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/erevan-1897989749.html
В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства
В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства - РИА Новости, 22.09.2023
В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства
Полиция и спецназ оттеснили протестующих противников премьер-министра Никола Пашиняна от здания правительства в центре Еревана, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:01
2023-09-22T14:23
армения
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
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ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Полиция и спецназ оттеснили протестующих противников премьер-министра Никола Пашиняна от здания правительства в центре Еревана, сообщил корреспондент РИА Новости.При этом силовики задержали несколько человек.Через несколько минут некоторые из манифестантов вернулись к Дому правительства.Несколько участниц протестной акции около десяти минут блокировали дорогу, ведущую на площадь Республики. Примерно в 12:00 мск полиции удалось разблокировать улицы, но вскоре женщины снова уселись на асфальт и отказались уходить. В ответ бойцы спецназа подняли их на руки и унесли на тротуар.Антиправительственные митинги, начавшиеся во вторник, не утихают до сих пор.Протесты в центре армянской столицы разгорелись 19 сентября, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна, ставя ему в вину признание суверенитета Азербайджана над Карабахом.
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армения
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Задержание протестующих в Ереване
Задержания в Ереване. Корреспондент РИА Новости передает, что полиция разгоняет протестующих.
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армения, ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Армения, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
В Ереване полиция и спецназ оттеснили протестующих от здания правительства

В Ереване начались задержания у здания правительства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. Полиция и спецназ оттеснили протестующих противников премьер-министра Никола Пашиняна от здания правительства в центре Еревана, сообщил корреспондент РИА Новости.
При этом силовики задержали несколько человек.
Протесты в Ереване
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Стрингер
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1 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

© РИА Новости / Стрингер
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2 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Кордон оцепления выдержал.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Кордон оцепления выдержал.

© РИА Новости / Стрингер
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

Сотрудники полиции дежурят у Дома Правительства в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

Участница протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

© РИА Новости / Стрингер
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5 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Произошла небольшая стычка.

Сотрудники полиции дежурят у площади Республики в Ереване на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Произошла небольшая стычка.

© РИА Новости / Стрингер
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6 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

© РИА Новости / Стрингер
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7 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

Сотрудники полиции во время протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

© РИА Новости / Стрингер
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8 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Полиция укрепила оцепление.

Сотрудники полиции задерживают участника протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Полиция укрепила оцепление.

© РИА Новости / Стрингер
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9 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

Задержанные участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване в полицейском автомобиле

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

© РИА Новости / Стрингер
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11 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

Участницы протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
12 из 12

Протестующие со вторника собираются в Ереване на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 12

Они попытались взять здание правительства штурмом, но безуспешно.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 12

Кордон оцепления выдержал.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 12

Глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал своих сторонников перейти к протестам в режиме нон-стоп.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

В пятницу митингующие снова попытались прорвать кордон полиции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
5 из 12

Произошла небольшая стычка.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
6 из 12

Участники протеста требуют отставки премьера Никола Пашиняна, который признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
7 из 12

Они скандируют "Борьба" и "Никол — предатель".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
8 из 12

Полиция укрепила оцепление.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
9 из 12

Митингующие полностью перекрыли автомобильное движение на площади Республики в центре Еревана.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 12

Они блокируют ведущие к ней улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
11 из 12

Вход в здание правительства забаррикадирован спецназовцами.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
12 из 12
Через несколько минут некоторые из манифестантов вернулись к Дому правительства.
Несколько участниц протестной акции около десяти минут блокировали дорогу, ведущую на площадь Республики. Примерно в 12:00 мск полиции удалось разблокировать улицы, но вскоре женщины снова уселись на асфальт и отказались уходить. В ответ бойцы спецназа подняли их на руки и унесли на тротуар.
Антиправительственные митинги, начавшиеся во вторник, не утихают до сих пор.
Протесты в центре армянской столицы разгорелись 19 сентября, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.
Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна, ставя ему в вину признание суверенитета Азербайджана над Карабахом.
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лидера оппозиционного блока в Армении освободили из-под стражи
13:01
 
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