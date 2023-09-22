https://ria.ru/20230922/erevan-1897970179.html

На акциях протеста в Ереване задержали 84 человека

На акциях протеста в Ереване задержали 84 человека - РИА Новости, 22.09.2023

На акциях протеста в Ереване задержали 84 человека

В Ереване на акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна задержали более 80 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:01

2023-09-22T12:01

2023-09-22T12:51

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897984253_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2657c93df68f9641dbcbc7ef90e17ca2.jpg

ЕРЕВАН, 22 сен — РИА Новости. В Ереване на акциях протеста против премьер-министра Никола Пашиняна задержали более 80 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении."В течение дня в полицейские отделения были доставлены 84 человека", — уточнил собеседник агентства.По данным Sputnik Армения, среди задержанных — сын экс-президента республики Роберта Кочаряна — Левон Кочарян.Антиправительственные митинги, начавшиеся во вторник, не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.Протесты в центре армянской столицы разгорелись 19 сентября, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе, ликвидации карабахских вооруженных формирований.Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна, ставя ему в вину признание суверенитета Азербайджана над Карабахом.

https://ria.ru/20230922/erevan-1897931204.html

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание протестующих в Ереване Задержания в Ереване. Корреспондент РИА Новости передает, что полиция разгоняет протестующих. 2023-09-22T12:01 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе