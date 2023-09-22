https://ria.ru/20230922/dtp-1898044210.html
На Алтае десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом
На Алтае десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом - РИА Новости, 22.09.2023
На Алтае десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Алтайском крае, прокуратура региона проводит проверку. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:13
2023-09-22T15:13
2023-09-22T15:14
происшествия
алтайский край
бийск
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 22 сен - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом в Алтайском крае, прокуратура региона проводит проверку. "Сегодня по улице Казанцева, 58 в городе Бийске Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Барнаул-Белокуриха" и большегруза. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения", - рассказала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. В минздраве региона в свою очередь рассказали о пострадавших. "В результате столкновения автобуса с мусоровозом за медицинской помощью к сотрудникам скорой помощи обратились 10 человек. Всем она была оказана на месте, только двух отвезли в стационар. Одному оказана помощь и отпущен на амбулаторное лечение, второй пациент в средней степени тяжести дообследуется", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.
https://ria.ru/20230922/avtobus-1897944359.html
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происшествия, алтайский край, бийск, здоровье - общество
Происшествия, Алтайский край, Бийск, Здоровье - Общество
На Алтае десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом
В Бийске десять человек пострадали в ДТП с автобусом и мусоровозом