https://ria.ru/20230921/vzryv-1897711027.html

Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе

Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 21.09.2023

Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе

В состоянии средней степени тяжести после взрыва газа в подмосковной Балашихе находятся пять человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:21

2023-09-21T10:21

2023-09-21T10:31

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В состоянии средней степени тяжести после взрыва газа в подмосковной Балашихе находятся пять человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В результате происшествия в Балашихе погибло семь человек. Восемь пострадавших были госпитализированы. На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.По данным регионального Минздрава, еще трое пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)