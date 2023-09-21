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Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе
Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 21.09.2023
Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе
В состоянии средней степени тяжести после взрыва газа в подмосковной Балашихе находятся пять человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:21
2023-09-21T10:21
2023-09-21T10:31
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В состоянии средней степени тяжести после взрыва газа в подмосковной Балашихе находятся пять человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве."В результате происшествия в Балашихе погибло семь человек. Восемь пострадавших были госпитализированы. На данный момент в стационарах Подмосковья находятся пять человек в состоянии средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.По данным регионального Минздрава, еще трое пострадавших доставлены в стационары, не подведомственные Минздраву Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе, Московская область (Подмосковье)
Минздрав рассказал о состоянии пятерых пострадавших при взрыве в Балашихе
Пять пострадавших в Балашихе находятся в состоянии средней степени тяжести