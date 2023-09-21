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В Красноярске школьник умер, предположительно, от бактериальной инфекции - РИА Новости, 21.09.2023
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17:22 21.09.2023 (обновлено: 17:26 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/umer-1897839025.html
В Красноярске школьник умер, предположительно, от бактериальной инфекции
В Красноярске школьник умер, предположительно, от бактериальной инфекции - РИА Новости, 21.09.2023
В Красноярске школьник умер, предположительно, от бактериальной инфекции
Прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти восьмилетнего школьника в Советском районе Красноярска, причиной которой могла стать неуточненная бактериальная РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:22
2023-09-21T17:26
происшествия
здоровье - общество
красноярск
советский район
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти восьмилетнего школьника в Советском районе Красноярска, причиной которой могла стать неуточненная бактериальная инфекция, сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, в понедельник, находясь в обед дома, мальчик начал жаловаться на боли в животе и рвоту. Во вторник утром у него поднялась температура, вызвали врача, но назначенное лечение не помогло. "Бригада скорой помощи 20 сентября приняла решение о его госпитализации, около 12 час. 45 мин. он скончался в реанимации Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1. Основной посмертный диагноз – неуточненная бактериальная инфекция. В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти", - говорится в сообщении. При этом в региональном главке Роспотребнадзора добавили, что "информация, распространяемая в соцсетях о том, что первоклассник умер после школьного обеда, не соответствует действительности". В ГСУСК РФ по региону сообщили, что причина смерти не установлена. На выходных, по предварительным данным, ребенок ел различную еду, в том числе сосиски, яйца, мясо и сок.
https://ria.ru/20230921/sud-1897825060.html
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красноярск
советский район
россия
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происшествия, здоровье - общество, красноярск, советский район, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярск, Советский район, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске школьник умер, предположительно, от бактериальной инфекции

В Красноярске восьмилетний школьник умер, предположительно, от инфекции

© РИА Новости / Павел БыковМашина Прокуратуры России
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Павел Быков
Машина Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 сен – РИА Новости. Прокуратура разбирается в обстоятельствах смерти восьмилетнего школьника в Советском районе Красноярска, причиной которой могла стать неуточненная бактериальная инфекция, сообщает надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, в понедельник, находясь в обед дома, мальчик начал жаловаться на боли в животе и рвоту. Во вторник утром у него поднялась температура, вызвали врача, но назначенное лечение не помогло.
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"Бригада скорой помощи 20 сентября приняла решение о его госпитализации, около 12 час. 45 мин. он скончался в реанимации Красноярской межрайонной детской клинической больницы №1. Основной посмертный диагноз – неуточненная бактериальная инфекция. В рамках организованной доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти", - говорится в сообщении.
При этом в региональном главке Роспотребнадзора добавили, что "информация, распространяемая в соцсетях о том, что первоклассник умер после школьного обеда, не соответствует действительности".
В ГСУСК РФ по региону сообщили, что причина смерти не установлена. На выходных, по предварительным данным, ребенок ел различную еду, в том числе сосиски, яйца, мясо и сок.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасноярскСоветский районРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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