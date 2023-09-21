https://ria.ru/20230921/shvetsiya-1897851195.html

Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в НАТО осенью

Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в НАТО осенью - РИА Новости, 21.09.2023

Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в НАТО осенью

Генсек НАТО Йенс Столтенберг все еще рассчитывает на окончательную ратификацию членства Швеции осенью этого года. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:51

2023-09-21T17:51

2023-09-21T17:51

в мире

швеция

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг все еще рассчитывает на окончательную ратификацию членства Швеции осенью этого года. Генсек Североатлантического альянса принял участие в форуме в Нью-Йорке, где он находится в рамках работы на ГА ООН. "Присоединение Финляндии - самый быстрый процесс по присоединению к альянсу в его истории… Швеция еще не получила полную ратификацию, но, если мы получим ее (ратификацию – ред.), скажем, этой осенью, это будет второй самый быстрый процесс ратификации в истории НАТО", - сказал он. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал передать документы на ратификацию турецкому парламенту, который начинает работу осенью. "Это я и жду... Надеюсь, что Швеция станет полноправным членом как можно скорее", - заключил генсек НАТО.

https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, йенс столтенберг, нато