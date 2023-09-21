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СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю - РИА Новости, 21.09.2023
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17:11 21.09.2023 (обновлено: 17:12 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/shpionazh-1897835196.html
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю - РИА Новости, 21.09.2023
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю
США возрождают свою сверхсекретную программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за роста военно-морской мощи Китая, у Пекина имеются аналогичные... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:11
2023-09-21T17:12
в мире
сша
пекин
китай
джо байден
дональд трамп
нэнси пелоси
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США возрождают свою сверхсекретную программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за роста военно-морской мощи Китая, у Пекина имеются аналогичные планы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "ВМС США проводят крупнейшую с 1950-х годов реконструкцию своей сверхсекретной подводной сети наблюдения, поскольку военно-морская мощь Китая резко возрастает, а новые технологии быстро меняют морскую войну. У Пекина есть аналогичные планы", - говорится в сообщении. По словам трех анонимных источников агентства, о существовании указанной программы впервые стало известно лишь в 1991 году. При этом ее детали до сих пор остаются полностью засекреченными. Отмечается, что речь идет о возрождении программы, известной как "Интегрированная система подводного наблюдения" (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS). Согласно источникам, непосредственно знакомым с планами, переименование станции наблюдения ВМС США на острове Уидби в "Командование подводного наблюдения за театром военных действий" напрямую связано с возрождением проекта. Изначально IUSS - сеть фиксированных шпионских кабелей, проложенных в секретных местах на дне океана - была разработана для слежки за советскими подводными лодками 70 лет назад, подчеркивают источники. План действий по ее возрождению, согласно данным агентства, включает в себя модернизацию существующей в США сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота кораблей наблюдения новейшими датчиками и подводными микрофонами. При этом также ожидается развертывание флота беспилотных морских дронов для прослушивания вражеских кораблей, размещение портативных "подводных спутниковых" датчиков на морском дне для поиска подводных лодок, использование спутников для определения местоположения кораблей путем отслеживания их радиочастот и использование искусственного интеллекта для анализа различных данных. Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
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в мире, сша, пекин, китай, джо байден, дональд трамп, нэнси пелоси
В мире, США, Пекин, Китай, Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси
СМИ: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю

Рейтер: США возродят программу подводного шпионажа для противостояния Китаю

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. США возрождают свою сверхсекретную программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за роста военно-морской мощи Китая, у Пекина имеются аналогичные планы, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"ВМС США проводят крупнейшую с 1950-х годов реконструкцию своей сверхсекретной подводной сети наблюдения, поскольку военно-морская мощь Китая резко возрастает, а новые технологии быстро меняют морскую войну. У Пекина есть аналогичные планы", - говорится в сообщении.
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По словам трех анонимных источников агентства, о существовании указанной программы впервые стало известно лишь в 1991 году. При этом ее детали до сих пор остаются полностью засекреченными.
Отмечается, что речь идет о возрождении программы, известной как "Интегрированная система подводного наблюдения" (Integrated Undersea Surveillance System, IUSS). Согласно источникам, непосредственно знакомым с планами, переименование станции наблюдения ВМС США на острове Уидби в "Командование подводного наблюдения за театром военных действий" напрямую связано с возрождением проекта.
Изначально IUSS - сеть фиксированных шпионских кабелей, проложенных в секретных местах на дне океана - была разработана для слежки за советскими подводными лодками 70 лет назад, подчеркивают источники.
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План действий по ее возрождению, согласно данным агентства, включает в себя модернизацию существующей в США сети подводных акустических шпионских кабелей и оснащение флота кораблей наблюдения новейшими датчиками и подводными микрофонами. При этом также ожидается развертывание флота беспилотных морских дронов для прослушивания вражеских кораблей, размещение портативных "подводных спутниковых" датчиков на морском дне для поиска подводных лодок, использование спутников для определения местоположения кораблей путем отслеживания их радиочастот и использование искусственного интеллекта для анализа различных данных.
Отношения Пекина и Вашингтона значительно "охладели" еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась, но даже усугубилась - ряд инцидентов, в том числе визит на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и уничтожение США китайского аэростата в воздушном пространстве Америки - привели к новому раунду дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества с США по целому ряду направлений, в том числе по линии оборонных ведомств. В последнее время была предпринята серия шагов для нормализации отношений, в частности визит в КНР совершили ряд представителей администрации США, однако прямые переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока так и не состоялись.
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