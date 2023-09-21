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В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС - РИА Новости, 21.09.2023
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14:15 21.09.2023 (обновлено: 14:23 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897772243.html
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС - РИА Новости, 21.09.2023
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС
В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:15
2023-09-21T14:23
азербайджан
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
брюссель
европарламент
баку
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее ввести санкции против Баку в связи с ситуацией в Карабахе ЕС призвали депутаты Европарламента."Любые санкции принимают государства-члены. Сейчас идет оценка происходящего в Нагорном Карабахе.... На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты", - сообщил он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, брюссель, европарламент, баку, в мире
Азербайджан, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Брюссель, Европарламент, Баку, В мире
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС

Стано: в настоящий момент нет никаких решений по санкция ЕС против Азербайджана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Ранее ввести санкции против Баку в связи с ситуацией в Карабахе ЕС призвали депутаты Европарламента.
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"Любые санкции принимают государства-члены. Сейчас идет оценка происходящего в Нагорном Карабахе.... На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты", - сообщил он.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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АзербайджанЕвросоюзСитуация в Нагорном КарабахеБрюссельЕвропарламентБакуВ мире
 
 
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