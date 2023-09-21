https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897772243.html
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС - РИА Новости, 21.09.2023
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС
В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T14:15
2023-09-21T14:15
2023-09-21T14:23
азербайджан
евросоюз
ситуация в нагорном карабахе
брюссель
европарламент
баку
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее ввести санкции против Баку в связи с ситуацией в Карабахе ЕС призвали депутаты Европарламента."Любые санкции принимают государства-члены. Сейчас идет оценка происходящего в Нагорном Карабахе.... На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты", - сообщил он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
азербайджан
брюссель
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, брюссель, европарламент, баку, в мире
Азербайджан, Евросоюз, Ситуация в Нагорном Карабахе, Брюссель, Европарламент, Баку, В мире
В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС
Стано: в настоящий момент нет никаких решений по санкция ЕС против Азербайджана