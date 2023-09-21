https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897772243.html

В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС

В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС - РИА Новости, 21.09.2023

В настоящий момент нет решений по санкция против Азербайджана, завили в ЕС

В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T14:15

2023-09-21T14:15

2023-09-21T14:23

азербайджан

евросоюз

ситуация в нагорном карабахе

брюссель

европарламент

баку

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. В настоящий момент никаких решений по возможным санкциям ЕС против Азербайджана нет, идет оценка ситуации, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Ранее ввести санкции против Баку в связи с ситуацией в Карабахе ЕС призвали депутаты Европарламента."Любые санкции принимают государства-члены. Сейчас идет оценка происходящего в Нагорном Карабахе.... На настоящий момент нет никаких решений по мерам, которые могут быть приняты", - сообщил он.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

азербайджан

брюссель

баку

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азербайджан, евросоюз, ситуация в нагорном карабахе, брюссель, европарламент, баку, в мире