https://ria.ru/20230921/rynok-1897703855.html

В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России

В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России - РИА Новости, 21.09.2023

В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России

Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:14

2023-09-21T09:14

2023-09-21T13:43

экономика

россия

михаил мишустин

азербайджан

армения

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства РФ."Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", - говорится в сообщении.Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняется там.В этот список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле.Поясняется также, что это решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.

https://ria.ru/20230921/stantsiya-1897693573.html

https://ria.ru/20230920/terminal-1897657206.html

россия

азербайджан

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экономика, россия, михаил мишустин, азербайджан, армения