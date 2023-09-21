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В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России - РИА Новости, 21.09.2023
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09:14 21.09.2023 (обновлено: 13:43 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/rynok-1897703855.html
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России - РИА Новости, 21.09.2023
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России
Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:14
2023-09-21T13:43
экономика
россия
михаил мишустин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства РФ."Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", - говорится в сообщении.Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняется там.В этот список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле.Поясняется также, что это решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.
https://ria.ru/20230921/stantsiya-1897693573.html
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экономика, россия, михаил мишустин, азербайджан, армения
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Азербайджан, Армения
В правительстве рассказали об изменениях на валютном рынке России

Правительство: брокеры дружественных стран получат доступ к валютному рынку РФ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБрокер
Брокер - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Брокер. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов, говорится на сайте правительства РФ.
"Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", - говорится в сообщении.
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Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин, уточняется там.
В этот список вошло более 30 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика.
Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об организованных торгах", принятых в июле.
Поясняется также, что это решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте.
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