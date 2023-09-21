https://ria.ru/20230921/remont-1897891003.html

Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ

Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ - РИА Новости, 21.09.2023

Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ

Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ в городах и селах, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T21:12

2023-09-21T21:12

2023-09-21T21:12

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

школы

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ в городах и селах, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин прибыл в Великий Новгород для участия в расширенном заседании Президиума Государственного Совета РФ "О развитии рынка труда в Российской Федерации". Никитин рассказал, что регион помогает восстанавливать город Энергодар в подшефной Запорожской области. Идет развитие ОЭЗ "Новгородская", где уже семь резидентов. Вместе с Роскосмосом планируется строительство завода по производству химических источников тока для солнечных батарей, а со Сбербанком – наладить производство сбердевайсов. Кроме того, строящийся дом ветеранов планируется сделать цифровым, используя систему "умный дом". Губернатор добавил, что область активно участвует в федеральной программе по ремонту школ. "Сегодня порядка 60 зданий до 2026 года мы отремонтируем. У нас процент снизится до 38… Динамика будет хорошая, больше половины мы сделаем. Пойдем дальше, на этом не остановимся", - рассказал Никитин. "Там есть, над чем работать", - добавил Путин. "Есть, особенно в сельских школах", - согласился Никитин. Реализуется в регионе и федеральный проект "Чистая вода". До 90 процентов жителей в Великом Новгороде будет обеспечено чистой водой и 78 процентов – по области в 2024 году. Полным ходом идет газификация и ремонт дорог, а также обновление автобусного парка. "Тридцать пять процентов в 2019-м году были довольны дорогами, сейчас 63. Это тоже не все, на этом нельзя останавливаться. Болевая точка – мосты. Мы приступаем к этой работе", - рассказал Никитин.

https://ria.ru/20230921/stroitelstvo-1897885691.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), школы