https://ria.ru/20230921/remont-1897891003.html
Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ
Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ - РИА Новости, 21.09.2023
Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ
Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ в городах и селах, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:12
2023-09-21T21:12
2023-09-21T21:12
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
школы
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ в городах и селах, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин прибыл в Великий Новгород для участия в расширенном заседании Президиума Государственного Совета РФ "О развитии рынка труда в Российской Федерации". Никитин рассказал, что регион помогает восстанавливать город Энергодар в подшефной Запорожской области. Идет развитие ОЭЗ "Новгородская", где уже семь резидентов. Вместе с Роскосмосом планируется строительство завода по производству химических источников тока для солнечных батарей, а со Сбербанком – наладить производство сбердевайсов. Кроме того, строящийся дом ветеранов планируется сделать цифровым, используя систему "умный дом". Губернатор добавил, что область активно участвует в федеральной программе по ремонту школ. "Сегодня порядка 60 зданий до 2026 года мы отремонтируем. У нас процент снизится до 38… Динамика будет хорошая, больше половины мы сделаем. Пойдем дальше, на этом не остановимся", - рассказал Никитин. "Там есть, над чем работать", - добавил Путин. "Есть, особенно в сельских школах", - согласился Никитин. Реализуется в регионе и федеральный проект "Чистая вода". До 90 процентов жителей в Великом Новгороде будет обеспечено чистой водой и 78 процентов – по области в 2024 году. Полным ходом идет газификация и ремонт дорог, а также обновление автобусного парка. "Тридцать пять процентов в 2019-м году были довольны дорогами, сейчас 63. Это тоже не все, на этом нельзя останавливаться. Болевая точка – мосты. Мы приступаем к этой работе", - рассказал Никитин.
https://ria.ru/20230921/stroitelstvo-1897885691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик), школы
Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Школы
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Новгородская область до 2026 года отремонтирует 60 школ в городах и селах, рассказал губернатор региона Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин прибыл в Великий Новгород
для участия в расширенном заседании Президиума Государственного Совета РФ "О развитии рынка труда в Российской Федерации". Никитин рассказал, что регион помогает восстанавливать город Энергодар
в подшефной Запорожской области
. Идет развитие ОЭЗ "Новгородская", где уже семь резидентов. Вместе с Роскосмосом
планируется строительство завода по производству химических источников тока для солнечных батарей, а со Сбербанком
– наладить производство сбердевайсов. Кроме того, строящийся дом ветеранов планируется сделать цифровым, используя систему "умный дом". Губернатор добавил, что область активно участвует в федеральной программе по ремонту школ.
Стройка кардиоцентра в Новгородской области планируется в ближайшие годы
"Сегодня порядка 60 зданий до 2026 года мы отремонтируем. У нас процент снизится до 38… Динамика будет хорошая, больше половины мы сделаем. Пойдем дальше, на этом не остановимся", - рассказал Никитин.
"Там есть, над чем работать", - добавил Путин.
"Есть, особенно в сельских школах", - согласился Никитин.
Реализуется в регионе и федеральный проект "Чистая вода". До 90 процентов жителей в Великом Новгороде будет обеспечено чистой водой и 78 процентов – по области в 2024 году. Полным ходом идет газификация и ремонт дорог, а также обновление автобусного парка.
"Тридцать пять процентов в 2019-м году были довольны дорогами, сейчас 63. Это тоже не все, на этом нельзя останавливаться. Болевая точка – мосты. Мы приступаем к этой работе", - рассказал Никитин.