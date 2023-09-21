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Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде - РИА Новости, 21.09.2023
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17:18 21.09.2023 (обновлено: 19:24 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде - РИА Новости, 21.09.2023
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде
Президент Владимир Путин посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:18
2023-09-21T19:24
великий новгород
владимир путин
общество
россия
санкт-петербург
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.Как отметил российский лидер, изначально в его графике пребывания в городе не было визита в этот центр. Отправляясь из Санкт-Петербурга, Путин поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились посетить учреждение.В центре президенту рассказали, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества".&quot;В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения&quot;, — согласился президент.Он также обратил внимание, что власти должны выделять дополнительные деньги на обеспечение участников СВО современными средствами реабилитации. Кроме того, необходимо учить людей пользоваться этими средствами, а также обслуживать технику.Президенту в центре показали демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями. В ней есть спальня с рабочей зоной, ванная комната и кухня, которые оснащены голосовым помощником "Умный дом" и техническими средствами реабилитации. Специалисты центра предоставляют комплексную помощь участникам спецоперации, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, а также членам семей погибших участников СВО и ветеранов. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, сопровождающий его от запроса до оказания помощи. С учетом потребностей формируются индивидуальные планы работы — содействие в оформлении мер соцподдержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.
https://ria.ru/20230921/putin-1897857527.html
https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html
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великий новгород, владимир путин, общество, россия, санкт-петербург, андрей никитин (политик)
Великий Новгород, Владимир Путин, Общество, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Никитин (политик)
Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

Путин посетил центр поддержки участников СВО "Возвращение" в Великом Новгороде

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин посещает центр "Возвращение" - филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Великом Новгороде
Президент России Владимир Путин посещает центр Возвращение - филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин посещает центр "Возвращение" - филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.
Как отметил российский лидер, изначально в его графике пребывания в городе не было визита в этот центр. Отправляясь из Санкт-Петербурга, Путин поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились посетить учреждение.
В центре президенту рассказали, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества".
«

"В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", — согласился президент.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Путин призвал развивать психологическую помощь в гражданской сфере
Вчера, 18:18
Он также обратил внимание, что власти должны выделять дополнительные деньги на обеспечение участников СВО современными средствами реабилитации. Кроме того, необходимо учить людей пользоваться этими средствами, а также обслуживать технику.
Президенту в центре показали демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями. В ней есть спальня с рабочей зоной, ванная комната и кухня, которые оснащены голосовым помощником "Умный дом" и техническими средствами реабилитации.
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Специалисты центра предоставляют комплексную помощь участникам спецоперации, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, а также членам семей погибших участников СВО и ветеранов. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, сопровождающий его от запроса до оказания помощи.
С учетом потребностей формируются индивидуальные планы работы — содействие в оформлении мер соцподдержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.
 
Великий НовгородВладимир ПутинОбществоРоссияСанкт-ПетербургАндрей Никитин (политик)
 
 
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