https://ria.ru/20230921/putin-1897837429.html

Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде - РИА Новости, 21.09.2023

Путин посетил центр поддержки участников СВО в Великом Новгороде

Президент Владимир Путин посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:18

2023-09-21T17:18

2023-09-21T19:24

великий новгород

владимир путин

общество

россия

санкт-петербург

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897838679_0:233:2944:1889_1920x0_80_0_0_6367f861282cce42bbf3cb95cad365eb.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил центр поддержки участников спецоперации и их семей "Возвращение" в Великом Новгороде.Как отметил российский лидер, изначально в его графике пребывания в городе не было визита в этот центр. Отправляясь из Санкт-Петербурга, Путин поговорил по телефону с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и они договорились посетить учреждение.В центре президенту рассказали, что среди ветеранов СВО есть инвалиды, которым требуются современные протезы, поскольку обычные не позволяют вести активный образ жизни. Путину предложили, чтобы такая работа была организована через фонд "Защитники Отечества"."В целом надо менять, конечно, ситуацию для людей с ограничениями по здоровью. Но для этой категории наших ребят, которые на фронте жизнью рискуют, получают ранения, конечно, в особом порядке. Поэтому обязательно с правительством на этот счет поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения", — согласился президент.Он также обратил внимание, что власти должны выделять дополнительные деньги на обеспечение участников СВО современными средствами реабилитации. Кроме того, необходимо учить людей пользоваться этими средствами, а также обслуживать технику.Президенту в центре показали демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями. В ней есть спальня с рабочей зоной, ванная комната и кухня, которые оснащены голосовым помощником "Умный дом" и техническими средствами реабилитации. Специалисты центра предоставляют комплексную помощь участникам спецоперации, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, а также членам семей погибших участников СВО и ветеранов. За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, сопровождающий его от запроса до оказания помощи. С учетом потребностей формируются индивидуальные планы работы — содействие в оформлении мер соцподдержки, медицинская и психологическая помощь, обеспечение техническими средствами реабилитации, помощь в бытовых вопросах, в трудоустройстве, в предоставлении образовательных услуг и другие мероприятия.

https://ria.ru/20230921/putin-1897857527.html

https://ria.ru/20230505/volgograd-1869857967.html

великий новгород

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, владимир путин, общество, россия, санкт-петербург, андрей никитин (политик)