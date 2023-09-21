https://ria.ru/20230921/putin-1897749521.html

Путин и Алиев отметили важность реализации договоренностей по Карабаху

Путин и Алиев отметили важность реализации договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 21.09.2023

Путин и Алиев отметили важность реализации договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность последовательной реализации достигнутых договоренностей о полном... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:40

2023-09-21T12:40

2023-09-21T12:52

владимир путин

ильхам алиев

ситуация в зоне карабахского конфликта

россия

азербайджан

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нагорный карабах

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев отметили важность последовательной реализации достигнутых договоренностей о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.Телефонный разговор лидеров стран состоялся по инициативе азербайджанской стороны."С обеих сторон отмечена важность последовательной реализации достигнутых при содействии РМК (Российского миротворческого контингента – ред.) договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение в этом контексте придается начавшимся при посредничестве миротворцев переговорам между представителями Баку и Степанакерта", - говорится в сообщении.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.

https://ria.ru/20230921/izvineniya-1897748478.html

https://ria.ru/20230921/armeniya-1897749284.html

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азербайджан

нагорный карабах

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владимир путин, ильхам алиев, ситуация в зоне карабахского конфликта, россия, азербайджан, в мире, нагорный карабах, ситуация в нагорном карабахе