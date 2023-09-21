https://ria.ru/20230921/otoplenie-1897863645.html
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области - РИА Новости, 21.09.2023
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области
Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:46
2023-09-21T18:46
2023-09-21T18:46
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
ульяновск
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос начала отопительного сезона обсуждался в четверг на заседании штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода под председательством губернатора Алексея Русских. В пресс-службе отметили, что на территории области с 29 сентября с прохождением холодного фронта пройдут небольшие дожди и похолодает. Ожидается, что ночная температура опустится до плюс одного градуса, днем – до плюс восьми градусов, среднесуточные температуры составят от семи до восьми градусов тепла. С восьмого октября прогнозируется устойчивое похолодание, среднесуточные температуры будут ниже плюс восьми градусов. Губернатор дал поручение вести ежедневный мониторинг температуры, чтобы в случае отклонения от санитарных норм оперативно начать массовый пуск тепла. По данным пресс-службы, в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области для объектов социальной сферы массовый пуск тепла начнется с 25 сентября. В ходе штаба обсуждалось предложение ориентироваться на санитарные нормативы по внутренней температуре в помещениях. Планируется ориентировочно со второго октября приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ. Как доложил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время техническая готовность Ульяновской области к подаче и приему тепла составляет практически 100%. На контроле остаются работы по повышению надежности систем теплоснабжения Ульяновска. Данные работы не влияют на пуск тепла потребителям. Кроме того, ведомствами и муниципальными образованиями подготовлены достаточные запасы топлива для качественного прохождения отопительного сезона, уточняется в материале.
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ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, алексей русских, ульяновск
Ульяновская область, Ульяновская область, Алексей Русских, Ульяновск
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос начала отопительного сезона обсуждался в четверг на заседании штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода под председательством губернатора Алексея Русских
.
В пресс-службе отметили, что на территории области с 29 сентября с прохождением холодного фронта пройдут небольшие дожди и похолодает. Ожидается, что ночная температура опустится до плюс одного градуса, днем – до плюс восьми градусов, среднесуточные температуры составят от семи до восьми градусов тепла. С восьмого октября прогнозируется устойчивое похолодание, среднесуточные температуры будут ниже плюс восьми градусов.
Губернатор дал поручение вести ежедневный мониторинг температуры, чтобы в случае отклонения от санитарных норм оперативно начать массовый пуск тепла.
По данным пресс-службы, в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области для объектов социальной сферы массовый пуск тепла начнется с 25 сентября.
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В ходе штаба обсуждалось предложение ориентироваться на санитарные нормативы по внутренней температуре в помещениях. Планируется ориентировочно со второго октября приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ.
Как доложил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время техническая готовность Ульяновской области к подаче и приему тепла составляет практически 100%. На контроле остаются работы по повышению надежности систем теплоснабжения Ульяновска
. Данные работы не влияют на пуск тепла потребителям.
Кроме того, ведомствами и муниципальными образованиями подготовлены достаточные запасы топлива для качественного прохождения отопительного сезона, уточняется в материале.