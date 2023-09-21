https://ria.ru/20230921/otoplenie-1897863645.html

Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области

Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области - РИА Новости, 21.09.2023

Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области

Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T18:46

2023-09-21T18:46

2023-09-21T18:46

ульяновская область

ульяновская область

алексей русских

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868377247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_421f10db3e0eb7c93730e6313d3d915d.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос начала отопительного сезона обсуждался в четверг на заседании штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода под председательством губернатора Алексея Русских. В пресс-службе отметили, что на территории области с 29 сентября с прохождением холодного фронта пройдут небольшие дожди и похолодает. Ожидается, что ночная температура опустится до плюс одного градуса, днем – до плюс восьми градусов, среднесуточные температуры составят от семи до восьми градусов тепла. С восьмого октября прогнозируется устойчивое похолодание, среднесуточные температуры будут ниже плюс восьми градусов. Губернатор дал поручение вести ежедневный мониторинг температуры, чтобы в случае отклонения от санитарных норм оперативно начать массовый пуск тепла. По данным пресс-службы, в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области для объектов социальной сферы массовый пуск тепла начнется с 25 сентября. В ходе штаба обсуждалось предложение ориентироваться на санитарные нормативы по внутренней температуре в помещениях. Планируется ориентировочно со второго октября приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ. Как доложил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время техническая готовность Ульяновской области к подаче и приему тепла составляет практически 100%. На контроле остаются работы по повышению надежности систем теплоснабжения Ульяновска. Данные работы не влияют на пуск тепла потребителям. Кроме того, ведомствами и муниципальными образованиями подготовлены достаточные запасы топлива для качественного прохождения отопительного сезона, уточняется в материале.

https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897645834.html

ульяновская область

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, алексей русских, ульяновск