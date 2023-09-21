Рейтинг@Mail.ru
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
18:46 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/otoplenie-1897863645.html
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области - РИА Новости, 21.09.2023
Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области
Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T18:46
2023-09-21T18:46
ульяновская область
ульяновская область
алексей русских
ульяновск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868377247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_421f10db3e0eb7c93730e6313d3d915d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства. Вопрос начала отопительного сезона обсуждался в четверг на заседании штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода под председательством губернатора Алексея Русских. В пресс-службе отметили, что на территории области с 29 сентября с прохождением холодного фронта пройдут небольшие дожди и похолодает. Ожидается, что ночная температура опустится до плюс одного градуса, днем – до плюс восьми градусов, среднесуточные температуры составят от семи до восьми градусов тепла. С восьмого октября прогнозируется устойчивое похолодание, среднесуточные температуры будут ниже плюс восьми градусов. Губернатор дал поручение вести ежедневный мониторинг температуры, чтобы в случае отклонения от санитарных норм оперативно начать массовый пуск тепла. По данным пресс-службы, в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области для объектов социальной сферы массовый пуск тепла начнется с 25 сентября. В ходе штаба обсуждалось предложение ориентироваться на санитарные нормативы по внутренней температуре в помещениях. Планируется ориентировочно со второго октября приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ. Как доложил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время техническая готовность Ульяновской области к подаче и приему тепла составляет практически 100%. На контроле остаются работы по повышению надежности систем теплоснабжения Ульяновска. Данные работы не влияют на пуск тепла потребителям. Кроме того, ведомствами и муниципальными образованиями подготовлены достаточные запасы топлива для качественного прохождения отопительного сезона, уточняется в материале.
https://ria.ru/20230920/ulyanovsk-1897645834.html
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868377247_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_bbd097093a14babf0f204cf81f63dd3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновская область, алексей русских, ульяновск
Ульяновская область, Ульяновская область, Алексей Русских, Ульяновск

Отопление включили в 45 объектах соцсферы Ульяновской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи
Кошка у батареи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Тепло подали в 45 социальных объектов Ульяновской области из-за снижения температуры в помещениях ниже норм СанПиН, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос начала отопительного сезона обсуждался в четверг на заседании штаба по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода под председательством губернатора Алексея Русских.
В пресс-службе отметили, что на территории области с 29 сентября с прохождением холодного фронта пройдут небольшие дожди и похолодает. Ожидается, что ночная температура опустится до плюс одного градуса, днем – до плюс восьми градусов, среднесуточные температуры составят от семи до восьми градусов тепла. С восьмого октября прогнозируется устойчивое похолодание, среднесуточные температуры будут ниже плюс восьми градусов.
Губернатор дал поручение вести ежедневный мониторинг температуры, чтобы в случае отклонения от санитарных норм оперативно начать массовый пуск тепла.
По данным пресс-службы, в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области для объектов социальной сферы массовый пуск тепла начнется с 25 сентября.
Капремонт завершился в детском многопрофильном стационаре в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Капремонт завершился в детском многопрофильном стационаре в Ульяновске
20 сентября, 20:12
В ходе штаба обсуждалось предложение ориентироваться на санитарные нормативы по внутренней температуре в помещениях. Планируется ориентировочно со второго октября приступить к пуску тепла в жилой фонд, учитывая длительный технологический процесс запуска ТЭЦ.
Как доложил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, в настоящее время техническая готовность Ульяновской области к подаче и приему тепла составляет практически 100%. На контроле остаются работы по повышению надежности систем теплоснабжения Ульяновска. Данные работы не влияют на пуск тепла потребителям.
Кроме того, ведомствами и муниципальными образованиями подготовлены достаточные запасы топлива для качественного прохождения отопительного сезона, уточняется в материале.
 
Ульяновская областьУльяновская областьАлексей РусскихУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала