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Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах

Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023

Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах

В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:35

2023-09-21T10:35

2023-09-21T10:55

общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

здоровье - общество

ростов

алла самойлова

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", - сказала Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество, ростов, алла самойлова, михаил мишустин