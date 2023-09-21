https://ria.ru/20230921/novye-1897713723.html
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах
В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:35
2023-09-21T10:35
2023-09-21T10:55
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество
ростов
алла самойлова
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1cfe56bac29d2153af8d48a29fba2df.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", - сказала Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
россия
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943400_602:0:3072:1852_1920x0_80_0_0_deedc7c6e84acffeec638488cb14b7e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество, ростов, алла самойлова, михаил мишустин
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Здоровье - Общество, Ростов, Алла Самойлова, Михаил Мишустин
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах
Росздравнадзор: в новых регионах цены упали, проблем с обеспечением нет