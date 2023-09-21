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Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
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10:35 21.09.2023 (обновлено: 10:55 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/novye-1897713723.html
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах - РИА Новости, 21.09.2023
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах
В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:35
2023-09-21T10:55
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество
ростов
алла самойлова
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", - сказала Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество, ростов, алла самойлова, михаил мишустин
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Здоровье - Общество, Ростов, Алла Самойлова, Михаил Мишустин
Глава Росздравнадзора рассказала о ситуации с лекарствами в новых регионах

Росздравнадзор: в новых регионах цены упали, проблем с обеспечением нет

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В некоторых новых регионах РФ цены на лекарственные препараты упали ниже уровня прошлого года и выровнялись по уровню ЮФО, проблем с обеспечением пациентов нет, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы контролируем еще и цены. Тоже помним, когда в прошлом году был резкий рост цен в аптечных организациях в новых субъектах. На сегодняшний день цены выровнялись. В некоторых субъектах они даже упали ниже того уровня, который был в прошлом году, сегодня они сравнялись. То есть практически это те же цены, как в Крыму, как в Ростове, то есть по Южному федеральному округу, то есть это практически те же самые цены. Поэтому на сегодняшний день проблем с обеспечением пациентов, которые обращаются в аптеки, нет", - сказала Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияЗдоровье - ОбществоРостовАлла СамойловаМихаил Мишустин
 
 
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