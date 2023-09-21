https://ria.ru/20230921/nauka-1897601533.html

Когнитивное долголетие. Ученые ищут пути сохранения умственного здоровья

Когнитивное долголетие. Ученые ищут пути сохранения умственного здоровья - РИА Новости, 21.09.2023

Когнитивное долголетие. Ученые ищут пути сохранения умственного здоровья

Ведущие мировые и российские ученые обсудили новейшие исследования в области нейронауки, искусственного интеллекта и сложных систем на Балтийском форуме,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T07:00

2023-09-21T07:00

2023-09-21T11:05

наука

университетская наука

наука

калининград

балтийский федеральный университет

россия

навигатор абитуриента

болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Ведущие мировые и российские ученые обсудили новейшие исследования в области нейронауки, искусственного интеллекта и сложных систем на Балтийском форуме, который прошел 18–20 сентября в БФУ им. И. Канта. Почему нейронаука сегодня выходит на первый план научных исследований? Какие проекты реализует вуз в этой области? Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Минздрава РФ по СЗФО Игорь Вознюк.– Игорь Алексеевич, в чем, на ваш взгляд, смысл и значение Балтийского форума?– Его формат уникален. Здесь традиционно встречаются глубокие фундаментальные научные знания в области биологии и медицины, реализованные в инструментарий, методы и технологии.На мой взгляд врача и представителя медицинской науки, в кругу профессиональных научных сообществ медиков и биологов даже самые глубокие подходы к разрешению труднейших вопросов, связанных с описанием, оценкой, верификацией патологических процессов, с разработкой диагностического оборудования и ресурсов, с созданием лекарственных технологий, обречены превратиться в "секретную информацию" для внутреннего пользования. Рано или поздно это приводит к циклическому движению информации и становится тупиком в развитии.Необходимы "раскрытый контур", взаимное проникновение биологических знаний в медицину и "медицинская" постановка целей и задач биологам, специалистам в области информатики, кибернетики, изучения живых систем и IT-технологий. Только они способны существенно повлиять на развитие актуальной парадигмы здравоохранения и обеспечить его современность, доступность, качество и эффективность.– Можно ли утверждать, что Калининград стал центром притяжения для исследователей в области искусственного интеллекта?– Здесь есть все, что нужно для моделирования процессов и их внедрения, – университетская среда с ярким молодым креативным мышлением и не менее харизматичными руководителями медицины и науки. Я подразумеваю вклад министерства здравоохранения Калининградской области и Балтийского федерального университета.В университете есть лидеры мнений, историческая площадка и живая интеллектуальная среда. В таких местах и должны происходить подобные события.Кроме того, свою роль играет территория региона с умеренными климатогеографическими условиями и населением, которое представляет собой "срез" населения России.– Какие проекты вас связывают с Балтийским федеральным университетом?– Это целая группа научных проектов, которые объединены общей темой и идеей, связанной с "когнитивным долголетием".Как известно, сегодня у людей пожилого возраста широко распространены когнитивные нарушения – снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций. Когнитивные функции снижаются и при здоровом старении, но гораздо быстрее это происходит у пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона и другими заболеваниями.К сожалению, часть широко распространенных заболеваний, включая COVID-19, провоцируют процессы нейродегенерации, гибель нейронов существенно раньше, чем "естественные" причины, нанося колоссальный социальный вред, изменяя структуру и качество человеческой популяции.Современная медицина направлена на прогнозирование и раннее выявление нейродегенерации. Это позволит начать лечение до появления тяжелых клинических симптомов или значительно отсрочить их развитие.В рамках проекта, обозначенного как "когнитивное долголетие", мы с коллегами из БФУ сформулировали гипотезу: нарушение высших психических функций – универсальное проявление синдрома когнитивных расстройств. А он в свою очередь является результатом совокупности функциональных, метаболических и морфологических изменений головного мозга, вызванных различными заболеваниями.Цель нашего проекта – разработка и внедрение технологий скрининговой диагностики и формирование "упреждающей" методологии профилактики и лечения.– Почему важно развивать нейронауку сегодня в России?– Россия – это среда обитания ученых, источник научных идей и практических решений для всего мира. Так было всегда. Поэтому научное развитие – это для нас естественный процесс.Стратегический проект БФУ "Когнитивное долголетие" поддержан программой "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230710/nauka-1882527175.html

https://ria.ru/20230329/nauka-1861010808.html

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

https://na.ria.ru/20230808/bfu-1888215750.html

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университетская наука, наука, калининград, балтийский федеральный университет, россия, навигатор абитуриента, болезнь альцгеймера, болезнь паркинсона, здоровье - общество, медицина