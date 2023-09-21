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НАТО останется ядерным альянсом, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 21.09.2023
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19:37 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/nato-1897875400.html
НАТО останется ядерным альянсом, утверждает Столтенберг
НАТО останется ядерным альянсом, утверждает Столтенберг - РИА Новости, 21.09.2023
НАТО останется ядерным альянсом, утверждает Столтенберг
НАТО останется ядерным альянсом, но выступает за контроль вооружений и баланс сил, намерена действовать в этой области "зеркально действиям России", заявил... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T19:37
2023-09-21T19:37
россия
украина
сша
сергей лавров
йенс столтенберг
дмитрий песков
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО останется ядерным альянсом, но выступает за контроль вооружений и баланс сил, намерена действовать в этой области "зеркально действиям России", заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "НАТО останется ядерным альянсом. При этом НАТО выступает за контроль над вооружениями, всегда поддерживало соглашения по контролю… Нам необходим баланс (сил - ред.)… Это означает, что НАТО должна действовать зеркально российским действиям", - сказал он на форуме в США. По его словам, НАТО обеспечивает свою ядерную безопасность, проводя учения и инвестируя в необходимое оборудование. Столтенберг также указал, что любые будущие соглашения в области контроля над ядерными вооружениями должны включать Китай. Генсек НАТО также добавил, что альянс остается "бдительным", внимательно следит за действиями России в отношении ее ядерного потенциала, но "пока не видит со стороны России каких-либо тревожных действий, которые бы потребовали усиления со стороны НАТО". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО останется ядерным альянсом, утверждает Столтенберг

Столтенберг: НАТО останется ядерным альянсом

© AP Photo / Matthias SchraderЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. НАТО останется ядерным альянсом, но выступает за контроль вооружений и баланс сил, намерена действовать в этой области "зеркально действиям России", заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"НАТО останется ядерным альянсом. При этом НАТО выступает за контроль над вооружениями, всегда поддерживало соглашения по контролю… Нам необходим баланс (сил - ред.)… Это означает, что НАТО должна действовать зеркально российским действиям", - сказал он на форуме в США.
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По его словам, НАТО обеспечивает свою ядерную безопасность, проводя учения и инвестируя в необходимое оборудование. Столтенберг также указал, что любые будущие соглашения в области контроля над ядерными вооружениями должны включать Китай.
Генсек НАТО также добавил, что альянс остается "бдительным", внимательно следит за действиями России в отношении ее ядерного потенциала, но "пока не видит со стороны России каких-либо тревожных действий, которые бы потребовали усиления со стороны НАТО".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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