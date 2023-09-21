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Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023
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17:47 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897850302.html
Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение"
Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение" - РИА Новости, 21.09.2023
Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение"
Прокуроры провели 20 обысков в разных населенных пунктах Молдавии по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение", задержан один человек, сообщила в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:47
2023-09-21T17:47
в мире
здоровье - общество
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
возрождение
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КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Прокуроры провели 20 обысков в разных населенных пунктах Молдавии по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение", задержан один человек, сообщила в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры. Ранее в пресс-службе партии "Возрождение" сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии Наталии Параски и еще нескольких активистов. "Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информации и безопасности провела сегодня утром более 20 обысков в Кишиневе, Бельцах, Сынжерей и Единцах. Задержан один человек, которому предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с финансированием политической партии из запрещенных законом источников и отмыванием денег", - сообщается на сайте Антикоррупционной прокуратуры. В ходе следственных мероприятий были обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела: мобильные телефоны, компьютеры, проекты документов и другие документы. В ходе обысков были изъяты наличные деньги на сумму 189 200 леев, 25 415 евро, 2 430 долларов и 4 500 швейцарских франков. Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин позднее подтвердила, что обыски прошли у представителей партии "Возрождение". Это заявление она сделала на заседании парламента, где рассматривали вопрос о лишении депутатской неприкосновенности депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лозовой, которые также представляют данную партию. Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким. Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897821358.html
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в мире, здоровье - общество, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, леонид слуцкий (политик), возрождение, лдпр, госдума рф
В мире, Здоровье - Общество, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Возрождение, ЛДПР, Госдума РФ
Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение"

Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о финансировании партии "Возрождение"

© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/TelegramЛидер партии "Возрождение" Наталья Параска
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : Партия "RENAŞTERE - ВОЗРОЖДЕНИЕ"/Telegram
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Прокуроры провели 20 обысков в разных населенных пунктах Молдавии по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение", задержан один человек, сообщила в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе партии "Возрождение" сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии Наталии Параски и еще нескольких активистов.
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"Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информации и безопасности провела сегодня утром более 20 обысков в Кишиневе, Бельцах, Сынжерей и Единцах. Задержан один человек, которому предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с финансированием политической партии из запрещенных законом источников и отмыванием денег", - сообщается на сайте Антикоррупционной прокуратуры.
В ходе следственных мероприятий были обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела: мобильные телефоны, компьютеры, проекты документов и другие документы. В ходе обысков были изъяты наличные деньги на сумму 189 200 леев, 25 415 евро, 2 430 долларов и 4 500 швейцарских франков.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин позднее подтвердила, что обыски прошли у представителей партии "Возрождение". Это заявление она сделала на заседании парламента, где рассматривали вопрос о лишении депутатской неприкосновенности депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лозовой, которые также представляют данную партию.
Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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