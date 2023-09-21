Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о партии "Возрождение"
Прокуроры Молдавии провели обыски по делу о финансировании партии "Возрождение"
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 сен - РИА Новости. Прокуроры провели 20 обысков в разных населенных пунктах Молдавии по делу о незаконном финансировании партии "Возрождение", задержан один человек, сообщила в четверг пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе партии "Возрождение" сообщили, что обыски проходят по месту жительства лидера партии Наталии Параски и еще нескольких активистов.
"Антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информации и безопасности провела сегодня утром более 20 обысков в Кишиневе, Бельцах, Сынжерей и Единцах. Задержан один человек, которому предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с финансированием политической партии из запрещенных законом источников и отмыванием денег", - сообщается на сайте Антикоррупционной прокуратуры.
В ходе следственных мероприятий были обнаружены и изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела: мобильные телефоны, компьютеры, проекты документов и другие документы. В ходе обысков были изъяты наличные деньги на сумму 189 200 леев, 25 415 евро, 2 430 долларов и 4 500 швейцарских франков.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин позднее подтвердила, что обыски прошли у представителей партии "Возрождение". Это заявление она сделала на заседании парламента, где рассматривали вопрос о лишении депутатской неприкосновенности депутатов Александра Нестеровского и Ирины Лозовой, которые также представляют данную партию.
Несколько дней назад представители партии "Возрождение" провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с лидером ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).