https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html

Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек

Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2023

Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек

Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:01

2023-09-21T06:01

2023-09-21T06:14

в мире

баку

ереван

россия

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны."С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек", — подчеркнули в министерстве.Там отметили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе. При этом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", добавили в ведомстве.Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Российские военные медики оказывают им квалифицированную медпомощь, заключили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что в среду при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.Во вторник произошло обострение ситуации в Карабахе, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.

https://ria.ru/20230921/simonyan-1897679896.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897641603.html

баку

ереван

россия

нагорный карабах

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в мире, баку, ереван, россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах