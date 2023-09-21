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Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2023
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06:01 21.09.2023 (обновлено: 06:14 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/mirotvortsy-1897691711.html
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек - РИА Новости, 21.09.2023
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек
Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T06:01
2023-09-21T06:14
в мире
баку
ереван
россия
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны."С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек", — подчеркнули в министерстве.Там отметили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе. При этом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", добавили в ведомстве.Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Российские военные медики оказывают им квалифицированную медпомощь, заключили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что в среду при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.Во вторник произошло обострение ситуации в Карабахе, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
https://ria.ru/20230921/simonyan-1897679896.html
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в мире, баку, ереван, россия, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах
В мире, Баку, Ереван, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах
Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек

МО: российские миротворцы сохраняют постоянное взаимодействие с Баку и Ереваном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны.
«
"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек", — подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе. При этом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", добавили в ведомстве.
Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Российские военные медики оказывают им квалифицированную медпомощь, заключили в Минобороны.
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В ведомстве напомнили, что в среду при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
Во вторник произошло обострение ситуации в Карабахе, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
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