Российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе пять тысяч человек
МО: российские миротворцы сохраняют постоянное взаимодействие с Баку и Ереваном
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российские миротворцы эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек, сообщили в Минобороны.
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"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около пяти тысяч человек", — подчеркнули в министерстве.
Там отметили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач в Нагорном Карабахе. При этом "поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента", добавили в ведомстве.
Все эвакуированные обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Российские военные медики оказывают им квалифицированную медпомощь, заключили в Минобороны.
В ведомстве напомнили, что в среду при посредничестве командования российского миротворческого контингента достигнута договоренность со сторонами конфликта о полном прекращении боевых действий. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.
Во вторник произошло обострение ситуации в Карабахе, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.