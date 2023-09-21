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Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний - РИА Новости, 21.09.2023
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09:32 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html
Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний
Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний - РИА Новости, 21.09.2023
Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний
Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T09:32
2023-09-21T09:32
москва
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту. Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в России", - написал мэр. Собянин рассказал, что инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Взамен город гарантировали закупку его продукции. "Поставки по офсету начались в 2021 году. Столица стала получать 29 препаратов", - напомнил мэр. Всего Москва заключила девять офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями.
https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html
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москва, сергей собянин, здоровье - общество
Москва, Сергей Собянин, Здоровье - Общество
Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний

Москва получила 1 млн лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту. Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в России", - написал мэр.
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Собянин рассказал, что инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Взамен город гарантировали закупку его продукции.
«
"Поставки по офсету начались в 2021 году. Столица стала получать 29 препаратов", - напомнил мэр.
Всего Москва заключила девять офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями.
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