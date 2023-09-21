https://ria.ru/20230921/lekarstva-1897705430.html

Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний

Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний - РИА Новости, 21.09.2023

Москва получила миллион лекарств для лечения рака и аутоимунных заболеваний

Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, сообщил в своем Telegram-канале мэр... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T09:32

2023-09-21T09:32

2023-09-21T09:32

москва

сергей собянин

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва получила 1 миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту. Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в России", - написал мэр. Собянин рассказал, что инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Взамен город гарантировали закупку его продукции. "Поставки по офсету начались в 2021 году. Столица стала получать 29 препаратов", - напомнил мэр. Всего Москва заключила девять офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями.

https://ria.ru/20230920/rak-1897637564.html

https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, здоровье - общество