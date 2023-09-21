https://ria.ru/20230921/kulikovo_pole-1897201091.html

Ученые раскроют секреты создания средневековых находок

Ученые раскроют секреты создания средневековых находок - РИА Новости, 21.09.2023

Ученые раскроют секреты создания средневековых находок

Серию экспериментов, связанных с историческими способами производства оружия и керамики, изготовления украшений и деталей костюма, запустил в 643-ю годовщину... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

2023-09-21T19:04

социальный навигатор

российская академия наук

что не найдешь в учебнике

куликово поле (заповедник)

тульская область

история

археология

куликовская битва

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Серию экспериментов, связанных с историческими способами производства оружия и керамики, изготовления украшений и деталей костюма, запустил в 643-ю годовщину Куликовской битвы музей-заповедник "Куликово поле" в своих группах в соцсетях. Первым предметом, о котором расскажут ученые и реконструкторы, станет реликвия Куликовской битвы – наконечник ордынской пики, сообщили в пресс-службе музея.Археологи уже многое рассказали о Куликовской битве в емком и доступном формате видеоответов об исторических мифах и научных фактах, сообщила автор проекта заведующая экспозиционно-выставочным отделом государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."Теперь мы хотим помочь современному человеку открыть для себя эпоху Средневековья и раскрыть не меньше тайн и загадок о том, как изготовлены детали одежды и вооружения людей XIV века, представленные в музеях, и те, что мы видим на исторических фестивалях", – рассказала она.Идея нового проекта родилась в процессе подготовки новой выставки по истории металлургии "Тула. Город на железной реке". Чтобы доступно рассказать о производстве металла в эпоху Средневековья, сотрудники музея предложили современному мастеру выковать нож из крицы, найденной на поселении XIV века. Эксперимент приоткрыл сильные и слабые стороны средневековых металлургов и вызвал интерес аудитории.Следующим опытом стало изготовление копии наконечника ордынского копья-пики, найденного в верховьях реки Смолки и представленного в зале реликвий Музея Куликовской битвы в Моховом. Долгое время наконечник хранился у первого стража Куликова поля смотрителя мемориала на Красном холме Захара Федорова. Затем он передал его учителю михайловской средней школы Вячеславу Казанскому. Тот в свою очередь в 1983 году – в Тульский областной краеведческий музей. Вместе с другими экспонатами реликвия сформировала фондовую коллекцию музея-заповедника "Куликово поле" в конце 90-х.Первоначально артефакт был ошибочно датирован поздним Средневековьем, но историки Татьяна и Андрей Наумовы сравнили его с подобными экземплярами из археологических раскопок на территории Руси и Орды и выяснили, что такие наконечники-пики с длинными четырехгранными лезвиями были излюбленным оружием ордынской конницы эпохи Донского побоища. Так, реликвия Куликовской битвы заняла свое законное место в кругу находок с поля сражения в музее в Моховом. Ее как один из самых ярких экспонатов было решено повторить в ходе эксперимента.Общая длина наконечника пики – 35 см, в том числе длина втулки – 9,6 см, перо составляет 25,4 см. Втулка в сечении округлая, диаметром в обрезе 2,9 см. У края обреза она имеет сквозное круглое отверстие диаметром 0,4 см для крепления к древку. Перо наконечника выполнено в виде четырехгранного дрота квадратного сечения (1,7 х 1,7см в основании) с шиловидным острием.В ходе эксперимента рязанский кузнец Михаил Раткин и специалист по археометаллургии ведущий научный сотрудник Института археологии РАН доктор исторических наук Владимир Завьялов использовали две крицы (куски железа, полученные при обработке руды) весом 1,8 и 1,85 кг, найденные археологами у деревни Стрекаловка. После экспериментальных ковок, которые заняли по 2–3 часа, были получены бруски плотного металла весом 1,32 и 1,1 кг."Кричное железо в Средневековье было еще очень пористым, содержало много шлака. Для того чтобы оно было пригодно для изготовления предметов, его нужно было проковать. Мы получили и некоторые характеристики металлургического процесса: для проковки небольшой крицы потребовалось около 3 часов времени и около 20 кг древесного угля. Сам процесс был очень трудоемким и энергозатратным", – рассказал доктор исторических наук Виталий Завьялов.Более тяжелая крица претерпела 14 нагревов в горне, в процессе ковки один раз складывалась и сваривалась. Из нее Михаил Раткин первоначально пытался отковать пику, но металл получился слишком пористым, и изготовить изделие из него не получилось."Когда проковывали крицу, металл "посыпался", начал растрескиваться, то есть не до конца ее очистили – нужно было еще в несколько слоев ее сложить и проковать, чтобы достичь полной однородности", – отметил он.Вторая крица была нагрета 17 раз, прокована до прямоугольной формы. В процессе ковки полуфабрикат два раза складывался и железо вышло более плотное. Из этой заготовки за 2 часа 25 минут была выкована пика. Реплика тоже получилась не идеальная – вылезли трещины, которых не было на заготовке."Мы хотим создать серию видеороликов и рассказать о быте, украшениях, гончарстве, вооружении XIV века. Работать планируем с разными мастерами – со стеклодувами, теми, кто занимается тканями, ювелирами, с реконструкторами, владеющими знаниями. Это будут эксперименты, раскрывающие секреты средневековых ремесел. И инструменты, и по возможности материалы планируем использовать интересуемой эпохи. В результате изготовим серию изделий, прототипы которых бытовали во время Куликовской битвы", – заключила Кристина Столярова.

https://ria.ru/20230916/festival-1896481785.html

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