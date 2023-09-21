https://ria.ru/20230921/karabakh-1897903140.html

Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев

Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев - РИА Новости, 21.09.2023

Полянский отреагировал на готовность Баку расследовать гибель миротворцев

Россия приняла к сведению готовность Азербайджана незамедлительно расследовать гибель российских миротворцев в Карабахе, заявил на заседании СБ ООН первый... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T22:47

2023-09-21T22:47

2023-09-21T23:03

баку

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Россия приняла к сведению готовность Азербайджана незамедлительно расследовать гибель российских миротворцев в Карабахе, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."К сожалению, и российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар при выполнении своего долга. В результате обстрела среди них есть погибшие", - сказал Полянский.Минобороны России сообщило в среду, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. В ведомстве добавили, что на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов. Как сообщала пресс-служба Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что будет проведено тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание."Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности", - указал он.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

баку

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баку, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире