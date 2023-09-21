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Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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22:09 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897898384.html
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Карабахе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T22:09
2023-09-21T22:09
в мире
азербайджан
армения
ереван
владимир путин
эммануэль макрон
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского правительства. "Обсуждена сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и шаги по ее преодолению. Двусторонне подчеркнута необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. По данным пресс-службы, затрагивались также вопросы, связанные с запланированным на 21 сентября экстренным заседанием Совета Безопасности ООН. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, владимир путин, эммануэль макрон, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, оон
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, ООН
Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе и шаги по ее преодолению

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
Перейти в медиабанк
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в четверг по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Карабахе, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Обсуждена сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха ситуация и шаги по ее преодолению. Двусторонне подчеркнута необходимость гарантий безопасности и прав народа Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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По данным пресс-службы, затрагивались также вопросы, связанные с запланированным на 21 сентября экстренным заседанием Совета Безопасности ООН.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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В миреАзербайджанАрменияЕреванВладимир ПутинЭммануэль МакронНикол ПашинянСитуация в Нагорном КарабахеООН
 
 
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