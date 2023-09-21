https://ria.ru/20230921/karabakh-1897732573.html
Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе
Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе
Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости амнистии для армян Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:42
2023-09-21T11:42
азербайджан
нагорный карабах
евросовет
евросоюз
ильхам алиев
шарль мишель
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости амнистии для армян Нагорного Карабаха, желающим покинуть регион должны предоставить все условия и возможность безопасного и добровольного выезда, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Необходимо объявить амнистию для армян Нагорного Карабаха. Тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, должны быть созданы условия для безопасного, достойного и добровольного выхода", - сказал источник, приводя слова главы ЕС. По его словам, президент Азербайджана заявил Мишелю, что операция в Карабахе "была оправдана" и что Баку сосредоточен на реинтеграции региона и "отказался от международного посредничества". "Президент Мишель подчеркнул необходимость консультаций с международными партнерами", - указал источник. Алиев, по словам источника, подчеркнул, что в Баку "заинтересованы в продолжении реинтеграции и рассмотрят возможность амнистии в отношении тех, кто сложил оружие". Также, по словам высокопоставленного европейского источника, азербайджанский президент заявил Мишелю о "заинтересованности в продолжении более широкой нормализации с Арменией". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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азербайджан, нагорный карабах, евросовет, евросоюз, ильхам алиев, шарль мишель, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Азербайджан, Нагорный Карабах, Евросовет, Евросоюз, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе
Глава Евросовета Мишель в беседе с Алиевым призвал к амнистии для армян Карабаха
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости амнистии для армян Нагорного Карабаха, желающим покинуть регион должны предоставить все условия и возможность безопасного и добровольного выезда, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла.
Прощание с Карабахом: уроки трагедии с двумя стульями
"Необходимо объявить амнистию для армян Нагорного Карабаха. Тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, должны быть созданы условия для безопасного, достойного и добровольного выхода", - сказал источник, приводя слова главы ЕС.
По его словам, президент Азербайджана заявил Мишелю, что операция в Карабахе "была оправдана" и что Баку
сосредоточен на реинтеграции региона и "отказался от международного посредничества".
"Президент Мишель подчеркнул необходимость консультаций с международными партнерами", - указал источник.
Алиев, по словам источника, подчеркнул, что в Баку "заинтересованы в продолжении реинтеграции и рассмотрят возможность амнистии в отношении тех, кто сложил оружие".
Также, по словам высокопоставленного европейского источника, азербайджанский президент заявил Мишелю о "заинтересованности в продолжении более широкой нормализации с Арменией".
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване
назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта
) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.
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