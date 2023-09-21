https://ria.ru/20230921/karabakh-1897732573.html

Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе

Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Источник: глава Евросовета призвал к амнистии для армян в Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости амнистии для армян Нагорного Карабаха,... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:42

2023-09-21T11:42

азербайджан

нагорный карабах

евросовет

евросоюз

ильхам алиев

шарль мишель

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости амнистии для армян Нагорного Карабаха, желающим покинуть регион должны предоставить все условия и возможность безопасного и добровольного выезда, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Необходимо объявить амнистию для армян Нагорного Карабаха. Тем, кто желает покинуть Нагорный Карабах, должны быть созданы условия для безопасного, достойного и добровольного выхода", - сказал источник, приводя слова главы ЕС. По его словам, президент Азербайджана заявил Мишелю, что операция в Карабахе "была оправдана" и что Баку сосредоточен на реинтеграции региона и "отказался от международного посредничества". "Президент Мишель подчеркнул необходимость консультаций с международными партнерами", - указал источник. Алиев, по словам источника, подчеркнул, что в Баку "заинтересованы в продолжении реинтеграции и рассмотрят возможность амнистии в отношении тех, кто сложил оружие". Также, по словам высокопоставленного европейского источника, азербайджанский президент заявил Мишелю о "заинтересованности в продолжении более широкой нормализации с Арменией". Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Ожидается, что на организованной по инициативе администрации президента Азербайджана встрече представителей армянского населения Карабаха с представителями Азербайджана в городе Евлах в 100 километрах от Ханкенди (Степанакерта) будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе конституции и законов Азербайджанской Республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

нагорный карабах

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азербайджан, нагорный карабах, евросовет, евросоюз, ильхам алиев, шарль мишель, в мире, ситуация в нагорном карабахе