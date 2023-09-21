https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715714.html
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:44
2023-09-21T10:44
2023-09-21T11:22
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.Баку предложил реинтеграцию карабахских армян на основе азербайджанской конституции. Накануне помощник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев также сообщил, что правительство подготовило план по социально-экономической интеграции жителей региона.Переговоры проходят в закрытом формате. Азербайджан на них представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент республики Ильхам Алиев в марте предоставил полномочия на официальные контакты с Степанакертом. Также присутствует делегат от российского миротворческого контингента.Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанакерта договорились о полном прекращении боевых действий.Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715411.html
https://ria.ru/20230921/garantii-1897712730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе проходят переговоры делегации армян Карабаха и представителей Баку
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.
Баку
предложил реинтеграцию карабахских армян на основе азербайджанской конституции. Накануне помощник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев
также сообщил, что правительство подготовило план по социально-экономической интеграции жителей региона.
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе
Переговоры проходят в закрытом формате. Азербайджан на них представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент республики Ильхам Алиев в марте предоставил полномочия на официальные контакты с Степанакертом. Также присутствует делегат от российского миротворческого контингента.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе
. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении
, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване
, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.
Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанакерта договорились о полном прекращении боевых действий.
Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе