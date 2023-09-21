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В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023
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10:44 21.09.2023 (обновлено: 11:22 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715714.html
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:44
2023-09-21T11:22
в мире
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.Баку предложил реинтеграцию карабахских армян на основе азербайджанской конституции. Накануне помощник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев также сообщил, что правительство подготовило план по социально-экономической интеграции жителей региона.Переговоры проходят в закрытом формате. Азербайджан на них представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент республики Ильхам Алиев в марте предоставил полномочия на официальные контакты с Степанакертом. Также присутствует делегат от российского миротворческого контингента.Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанакерта договорились о полном прекращении боевых действий.Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715411.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан
В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян

В Евлахе проходят переговоры делегации армян Карабаха и представителей Баку

© AP Photo / Azerbaijan State News Agency AZERTAC / Roman IsmailovВстреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе
Встреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Azerbaijan State News Agency AZERTAC / Roman Ismailov
Встреча представителей Азербайджана и карабахских армян в Евлахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.
Баку предложил реинтеграцию карабахских армян на основе азербайджанской конституции. Накануне помощник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев также сообщил, что правительство подготовило план по социально-экономической интеграции жителей региона.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции Баку в Карабахе
Вчера, 10:43
Переговоры проходят в закрытом формате. Азербайджан на них представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент республики Ильхам Алиев в марте предоставил полномочия на официальные контакты с Степанакертом. Также присутствует делегат от российского миротворческого контингента.
Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.
Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанакерта договорились о полном прекращении боевых действий.
Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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