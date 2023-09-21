https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715714.html

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян - РИА Новости, 21.09.2023

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян

В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:44

2023-09-21T10:44

2023-09-21T11:22

в мире

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897732385_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_12aae2366e5d2f07eb9d892ef453e799.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Нагорного Карабаха, передает корреспондент РИА Новости.Баку предложил реинтеграцию карабахских армян на основе азербайджанской конституции. Накануне помощник президента республики Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев также сообщил, что правительство подготовило план по социально-экономической интеграции жителей региона.Переговоры проходят в закрытом формате. Азербайджан на них представляет депутат парламента Рамин Мамедов, которому президент республики Ильхам Алиев в марте предоставил полномочия на официальные контакты с Степанакертом. Также присутствует делегат от российского миротворческого контингента.Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" для восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. В Баку заявили, что выводят из строя позиции Вооруженных сил Армении, но не атакуют гражданское население и объекты инфраструктуры. В Ереване, в свою очередь, подчеркнули, что у республиканской армии там нет подразделений или техники.Впоследствии российское Минобороны объявило, что Азербайджан и представители Степанакерта договорились о полном прекращении боевых действий.Российские миротворцы уже эвакуировали из трех районов в Нагорном Карабахе пять тысяч человек.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897715411.html

https://ria.ru/20230921/garantii-1897712730.html

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в нагорном карабахе, азербайджан