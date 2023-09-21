Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе
Мишель заявил Алиеву о важности предоставления гарантий армянам в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла.
"Президент Мишель выразил крайнее разочарование в связи с применением силы, он подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня и срочного предоставления Азербайджаном заслуживающих доверия гарантий прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, а также удовлетворения их гуманитарных нужд", - сказал он.
При этом Мишель, по словам источника, заявил Алиеву о важности встречи между Баку и представителями армян Нагорного Карабаха, президент Азербайджана планы по проведению такой встречи подтвердил.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.