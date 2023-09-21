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Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
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10:30 21.09.2023
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Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе
Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023
Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе
Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T10:30
2023-09-21T10:30
шарль мишель
евросовет
азербайджан
нагорный карабах
ильхам алиев
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Президент Мишель выразил крайнее разочарование в связи с применением силы, он подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня и срочного предоставления Азербайджаном заслуживающих доверия гарантий прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, а также удовлетворения их гуманитарных нужд", - сказал он. При этом Мишель, по словам источника, заявил Алиеву о важности встречи между Баку и представителями армян Нагорного Карабаха, президент Азербайджана планы по проведению такой встречи подтвердил. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.
https://ria.ru/20230921/simonyan-1897693755.html
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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шарль мишель, евросовет, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Шарль Мишель, Евросовет, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе

Мишель заявил Алиеву о важности предоставления гарантий армянам в Карабахе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла.
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"Президент Мишель выразил крайнее разочарование в связи с применением силы, он подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня и срочного предоставления Азербайджаном заслуживающих доверия гарантий прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, а также удовлетворения их гуманитарных нужд", - сказал он.
При этом Мишель, по словам источника, заявил Алиеву о важности встречи между Баку и представителями армян Нагорного Карабаха, президент Азербайджана планы по проведению такой встречи подтвердил.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.
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Шарль МишельЕвросоветАзербайджанНагорный КарабахИльхам АлиевВ миреСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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