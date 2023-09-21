https://ria.ru/20230921/garantii-1897712730.html

Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе

Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе - РИА Новости, 21.09.2023

Источник: Мишель заявил Алиеву о важности гарантий для армян в Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T10:30

2023-09-21T10:30

2023-09-21T10:30

шарль мишель

евросовет

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

в мире

ситуация в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Телефонный разговор Мишеля с Алиевым состоялся накануне, однако подробности беседы пресс-служба главы Евросовета не распространяла. "Президент Мишель выразил крайнее разочарование в связи с применением силы, он подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня и срочного предоставления Азербайджаном заслуживающих доверия гарантий прав и безопасности армянам Нагорного Карабаха, а также удовлетворения их гуманитарных нужд", - сказал он. При этом Мишель, по словам источника, заявил Алиеву о важности встречи между Баку и представителями армян Нагорного Карабаха, президент Азербайджана планы по проведению такой встречи подтвердил. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов обеспечить права всех армян, проживающих в Карабахе, так как это закреплено в конституции страны.

https://ria.ru/20230921/simonyan-1897693755.html

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

азербайджан

нагорный карабах

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шарль мишель, евросовет, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, в мире, ситуация в нагорном карабахе