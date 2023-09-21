https://ria.ru/20230921/forum-1897823844.html

Исторический форум, посвященный битве за Ленинград, открылся в Петербурге

Исторический форум, посвященный битве за Ленинград, открылся в Петербурге - РИА Новости, 21.09.2023

Исторический форум, посвященный битве за Ленинград, открылся в Петербурге

Второй Санкт-Петербургский Международный исторический форум "Битва за Ленинград – всенародная победа" стартовал в Санкт-Петербурге, он открыл череду юбилейных... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T16:44

2023-09-21T16:44

2023-09-21T16:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен - РИА Новости. Второй Санкт-Петербургский Международный исторический форум "Битва за Ленинград – всенародная победа" стартовал в Санкт-Петербурге, он открыл череду юбилейных мероприятий, приуроченных к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. С приветственным словом к участникам форума, который стартовал в Таврическом дворце, обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что год назад президент России Владимир Путин поручил создать Организационный комитет по подготовке к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня мы вместе даем старт юбилейным мероприятиям. Символично, что большой международный форум, посвященный битве за Ленинград, проходит в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В 2023 году Санкт Петербург объявлен культурной столицей СНГ. Наши страны свято хранят память о подвиге народа в годы войны. Мы вместе отмечаем памятные военные даты, устанавливаем памятники героям, поддерживаем ветеранов", - сказал Беглов. Сообщается, что приветствие участникам форума направил президент России Владимир Путин. "Блокада Ленинграда – тяжелая трагическая страница в летописи Великой Отечественной войны, во всей мировой истории. Героизм защитников и жителей города – это часть нашего национального общечеловеческого достояния. Именно на нас лежит ответственность за то, чтобы память о подвиге ленинградцев жила в сердцах потомков. Потому ваша представительная встреча - особое научно-практическое, нравственное звучание. В ней звучат известные ученые и участвуют авторитетные исследователи, эксперты, ветераны Великой Отечественной войны и молодежь, в том числе представители стран СНГ. Видим в этом еще одно свидетельство тому, что народы бывшего Советского Союза объединены общей исторической памятью", - говорится в приветствии главы государства, которое зачитал Беглов. Губернатор отметил, что Ленинград защищали воины из всех республик, краев и областей Советского Союза. В память об этом на Пискаревском кладбище установлены мемориальные плиты. "Мы никогда не забудем, что эвакуированных ленинградцев принимали всей страной. Память о войне и блокаде объединяет нас и сейчас", - сказал он. Беглов поблагодарил сотрудников музеев и архивов, чья работа с документами имеет большое значение для борьбы за историческую правду. По поручению президента России петербургские архивы оцифровали почти 25 тысяч документов военного времени - это почти 3 миллиона страниц. В настоящее время эти документы находятся в открытом доступе. "Воспоминания блокадников и научные исследования дали бескомпромиссные основания для признания блокады Ленинграда геноцидом. Президент подчеркнул, что нацисты целенаправленно стремились уничтожить весь наш город, ленинградцев – от детей до стариков. Это подтверждается и их собственными документами", - сказал губернатор. Отмечается, что по поручению президента РФ Музей обороны и блокады Ленинграда расширяет свою деятельность. Открываются новые площадки, заключены соглашения с другими регионам. В январе 2024 года откроется филиал в поселке Дедовичи Псковской области, где формировался знаменитый партизанский обоз. Губернатор напомнил, что президент РФ подписал указ о единовременной выплате защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Также будут выплаты и из городского бюджета. По поручению президента РФ "РЖД" приняли решение о предоставлении с 1 декабря 2023 года жителям блокадного Ленинграда права бесплатного и бессрочного проезда по России в поездах дальнего следования без ограничения по количеству поездок. С каждым из них может бесплатно проследовать один сопровождающий. Всем ветеранам блокадникам будет вручен почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230921/tver-1897512840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230920/arktika-1897623322.html

https://ria.ru/20230920/final-1897469408.html

https://ria.ru/20230915/izrail-1896518561.html

https://ria.ru/20230913/sankt-peterburg-1895939454.html

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