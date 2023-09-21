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Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства - РИА Новости, 21.09.2023
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21:52 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/erevan-1897895301.html
Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства
Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства - РИА Новости, 21.09.2023
Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства
Массовые протестные шествия с блокированием дорог и улиц в Ереване завершились, часть манифестантов вернулась на площадь Республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T21:52
2023-09-21T21:52
в мире
ереван
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
армения
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Массовые протестные шествия с блокированием дорог и улиц в Ереване завершились, часть манифестантов вернулась на площадь Республики, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал сторонников перейти к антиправительственными протестам в режиме нон-стоп. Группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движения транспорта. Днем манифестанты выстраивали баррикады из мусорных баков, перекрывая движение транспорта на перекрестках. Вечером, примерно, в 19.30 колонна манифестантов направилась от площади Республики по разным направлениям города. В процессе шествия демонстранты перекрывали автомобильные дороги. На некоторых перекрёстках манифестанты выстраивались в живую цепь, не давая возможности водителям проехать. Часть автомобилистов в знак солидарности с протестующими машут из машин флагами или временно перекрывают дорогу. Ближе к 21.30 (20.30 мск) шествие завершилось, движение транспорта постепенно возобновилось. Несколько колонн дошло до площади Республики, манифестанты присоединились к пикету здания правительства. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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в мире, ереван, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, армения, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Армения, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства

Участники шествия в Ереване присоединились к пикету дома правительства Армении

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване
Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
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Участники протестов на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе перекрыли движение для автомобилей на площади республики в Ереване
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Массовые протестные шествия с блокированием дорог и улиц в Ереване завершились, часть манифестантов вернулась на площадь Республики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее глава политического блока "Мать-Армения" Андраник Теванян призвал сторонников перейти к антиправительственными протестам в режиме нон-стоп. Группы манифестантов направились по центральным улицам Еревана, перекрывая движения транспорта. Днем манифестанты выстраивали баррикады из мусорных баков, перекрывая движение транспорта на перекрестках.
Вечером, примерно, в 19.30 колонна манифестантов направилась от площади Республики по разным направлениям города. В процессе шествия демонстранты перекрывали автомобильные дороги. На некоторых перекрёстках манифестанты выстраивались в живую цепь, не давая возможности водителям проехать. Часть автомобилистов в знак солидарности с протестующими машут из машин флагами или временно перекрывают дорогу. Ближе к 21.30 (20.30 мск) шествие завершилось, движение транспорта постепенно возобновилось. Несколько колонн дошло до площади Республики, манифестанты присоединились к пикету здания правительства.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
В 2020 году в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, а также США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
Вчера, 17:33
 
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