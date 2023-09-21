https://ria.ru/20230921/altsgeymer-1897154085.html

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 21.09.2023

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T01:00

2023-09-21T01:00

2023-09-21T01:00

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всемирный день борьбы с болезнью альцгеймера

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Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера (World Alzheimer's Day), начиная с 1994 года, ежегодно отмечается 21 сентября по инициативе Международной организации по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer's Disease International – ADI). С 2012 года ежегодно в сентябре эта организация проводит месячник по борьбе болезнью. В эти дни проходит международная кампания по повышению осведомленности о болезни Альцгеймера и ее влиянии на семьи. Болезнь Альцгеймера – разновидность старческого слабоумия (деменции), проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе заболевания лежит диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других видах деменций. Болезнь названа по имени немецкого врача Алоиса Альцгеймера (Alois Alzheimer), впервые ее описавшего в 1906 году. Болезнь Альцгеймера влияет в первую очередь на кратковременную память, а проблемы с долговременной памятью развиваются по мере прогрессирования заболевания. Наиболее значимым из факторов риска деменции является возраст (от 65 лет и старше), но она не является неизбежным следствием старения. К другим факторам относятся гипертония, диабет, ожирение, курение, алкоголизм, травмы, социальная изоляция, депрессия, низкий уровень образования, плохая экология и прочие.Деменция прогрессирует с течением времени. К ее ранним симптомам относятся провалы в памяти и забывчивость в отношении недавних событий, утеря вещей или неспособность вспомнить, где они были оставлены, дезориентация, потеря счета времени, трудности при решении проблем или принятии решений, подборе слов. Появляется тревожность, снижения интереса к жизни и другим людям.Большинство симптомов со временем усиливаются. Страдающие деменцией часто перестают узнавать родных и близких, испытывают трудности с передвижением, утрачивают контроль за самообслуживанием, не могут сами есть и пить. Появляются вспышки агрессии.По информации ВОЗ, деменция в настоящее время – седьмая по значимости причина смерти и одна из главных причин инвалидности и зависимости пожилых людей.В настоящее время в мире насчитывается более 55 миллионов человек с деменцией, из которых более 60% проживают в странах с низким или средним уровнем дохода. Каждый год происходит почти 10 миллионов новых случаев деменции. Наиболее распространенной ее формой является болезнь Альцгеймера, на ее долю приходится около 60-70% случаев. Новый случай деменции возникает в мире каждые 3 секунды. Продолжительность болезни в среднем составляет 8-10 лет после развития деменции, но возможно и затяжное (до 20 лет) или катастрофическое (от 2 до 4 лет) течение. В среднем после постановки диагноза только 3% пациентов преодолевают 15-летний рубеж. Эксперты ADI отмечают, что число больных будет почти удваиваться каждые 20 лет, достигнув 78 миллионов в 2030 году и 139 миллионов в 2050 году. Значительная часть прироста придется на развивающиеся страны. Деменция прежде всего поражает пожилых людей, но бывает и раннее ее наступление. До 65-летнего возраста деменция развивается у одного человека из тысячи, у людей старше 65 лет шансы заболеть увеличиваются до одного человека из 20, а среди тех, кому больше 80 лет, деменция диагностируется у каждого пятого. Ранняя форма болезни может начаться уже после 40 лет, чаще всего в таких случаях она носит наследственный характер, так происходит примерно у 5% пациентов. Женщины, по некоторым данным, в 6-10 раз чаще страдают от этого недуга, нежели мужчины. Большую проблему представляет своевременная постановка диагноза болезни. В настоящее время окончательный диагноз возможен, как правило, только на стадии тяжелых когнитивных нарушений. Сейчас диагноз "болезнь Альцгеймера" в основном ставят по итогам когнитивного тестирования и данных МРТ. Более точными являются исследования биомаркеров спинномозговой жидкости, а также крови. Болезнью страдали многие известные личности. Среди них бывший президент США Рональд Рейган и бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, звезда французского кино Анни Жирардо, российские актеры Валерий Золотухин и Маргарита Терехова и другие.В России нет официальной статистики по болезни Альцгеймера. В 2018 году, по данным Минздрава России, этот диагноз был у 880 тысяч человек, однако по данным ВОЗ, не менее двух миллионов россиян страдают деменцией. В России будет создан регистр больных деменцией, включая болезнь Альцгеймера. В последние годы в стране развивается гериатрическая служба, предусмотренная Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года в рамках национального проекта "Демография". В регионах России работает 82 гериатрических центра – они есть уже почти во всех регионах. Для оказания амбулаторной помощи пожилым пациентам открыто более 1,2 тысячи гериатрических кабинетов. Почти на 25% по сравнению с 2021 годом увеличилось число врачей-гериатров, их подготовка введена в программы медицинских вузовПо данным генетиков, около 20% россиян являются носителями вариаций в генах, которые делают их склонными к развитию болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. В настоящее время в Сеченовском университете Минздрава России проходит опробация нового метода диагностики болезни по концентрации биомаркеров в спинномозговой жидкости. Эффективные препараты для профилактики и лечения этого недуга пока не созданы.Существующие средства направлены лишь на подавление симптомов, но не могут остановить сам процесс нейродегенерации. СМИ регулярно сообщают об успехах в борьбе с заболеванием, но пока полностью не ясны даже его причины. Ученые склоняются к тому, что они могут быть в одном из бета-амилоидных белков, разрушающем клетки мозга. Есть также гипотеза о возникновении нейрофибриллярных клубков в мозге больных из-за нарушений в структуре тау-белка. Важен и наследственный фактор. Из-за непонимания причин развития болезни Альцгеймера биологи не могут создать эффективного лекарства от нее. В целях профилактики деменции для пожилых людей важно чаще общаться, работать по мере сил, читать, гулять на свежем воздухе, посещать кружки по интересам и даже петь в хоре. Для улучшения памяти необходим полноценный сон и отдых. Чем больше положительных эмоций, тем дольше люди сохраняют когнитивные функции, профилактируя болезнь Альцгеймера. Также очень важна физическая активность. Кроме того, доказана связь между питанием и снижением риска развития болезни. Необходимо достаточное количество овощей и фруктов, сокращение потребления красного мяса и переработанных продуктов, контроль глюкозы. В рацион нужно включать ягоды, орехи, жирные сорта рыбы для предотвращения снижения когнитивных функций. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, воз, болезнь альцгеймера, всемирный день борьбы с болезнью альцгеймера